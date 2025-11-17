El hotel que apostó a lo que pocos miran y logró que cada vez más visitantes lo elijan para hospedarse, trabajar y organizar eventos

En un sector donde muchos hoteles ofrecen comodidades similares, Hilton Garden Inn Montevideo encontró otra forma de destacarse: poner a las personas — empleados, huéspedes y comunidad — en el centro de todo . Esa apuesta, que empezó casi como un gesto cultural, terminó convirtiéndose en uno de sus mayores diferenciales y en la razón por la que hoy es elegido por empresas que buscan algo más que un lugar para alojarse o hacer eventos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

A diez años de su llegada a Uruguay, el hotel se consolidó como una de las propuestas más sólidas para el segmento corporativo. Lo hizo apoyado en tres ejes que son decisivos para las empresas: una cultura laboral ejemplar , un compromiso sostenido con el impacto social y una estrategia ambiental medible y transparente.

El hotel no solo se destaca por la calidad de su servicio, sino por la cultura organizacional que lo sostiene. Durante cuatro años consecutivos fue reconocido como el mejor lugar para trabajar en Uruguay según el ranking de Great Place to Work , alcanzando siempre el puesto número uno.

Para Pablo Scarpino , gerente general del Hilton Garden Inn, este logro es fundamental para entender la experiencia que reciben los huéspedes. “ Nuestra cultura se basa sobre todo en la hospitalidad . La marca tiene cuatro pilares fundamentales : el cliente , el propietario , la comunidad y el miembro del equipo" , indicó. " Un equipo feliz y comprometido hace que los huéspedes vivan un servicio realmente genuino ”, agregó.

Según el gerente general, este clima laboral positivo repercute directamente en la calidad del servicio. “Celebrar 10 años es un hito en un mundo que cambia tan rápido. Agradecemos a cada huésped y cliente que nos desafía a ser mejores”, sostuvo.

DSC01125 Pablo Scarpino, gerente general del Hilton Garden Inn.

Responsabilidad social con impacto real

El compromiso del hotel con la comunidad es uno de sus diferenciales más fuertes. Hilton Garden Inn trabaja activamente con organizaciones que generan impacto directo en niños, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran:

Fundación Pérez Scremini , con la que mantienen una relación de años.

, con la que mantienen una relación de años. Fundación Down del Uruguay , a través de la cual participan en la carrera 5KDown y además integran en su equipo a un colaborador con síndrome de Down.

, a través de la cual participan en la carrera 5KDown y además integran en su equipo a un colaborador con síndrome de Down. Ceprodhi, que capacita en oficios a mujeres en situación de vulnerabilidad y provee regalos empresariales elaborados por sus participantes.

Trabajar con estas fundaciones es un aprendizaje constante. Nos enriquece como equipo y reafirma nuestra responsabilidad con la comunidad Trabajar con estas fundaciones es un aprendizaje constante. Nos enriquece como equipo y reafirma nuestra responsabilidad con la comunidad

Sostenibilidad con medición transparente: LightStay

En un contexto donde la eficiencia ambiental es una demanda creciente del sector corporativo, el hotel cuenta con la plataforma LightStay, la herramienta global de Hilton para medir y gestionar el impacto ambiental y social de sus operaciones.

Los equipos del complejo cargan diariamente datos de consumo de agua, energía, gas y generación de residuos. Con esta información, lograron:

Reducir significativamente el consumo energético .

significativamente el . Disminuir el volumen de residuos enviados a disposición final.

el enviados a disposición final. Optimizar el uso del agua y otros recursos.

“Si no somos sostenibles, no podemos perdurar en el tiempo. La sostenibilidad no es solo ambiental; también es cómo participamos y nos vinculamos con la comunidad”, subrayó Scarpino.

Además, el hotel ofrece Eventos Carbono Neutral, donde cada encuentro corporativo puede medir su impacto ambiental mediante LightStay y compensarlo con créditos de carbono. Esto convierte al Hilton Garden Inn en una opción atractiva para empresas que buscan alinear sus actividades con políticas ESG.

DSC01126

Ubicación estratégica y servicios pensados para el viajero moderno

Además de su modelo de gestión, Hilton Garden Inn Montevideo suma atractivos clave para quienes viajan por trabajo o buscan una estadía práctica y conectada.

El hotel está ubicado en pleno distrito comercial, a metros del Montevideo Shopping y del World Trade Center, y a solo 15 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Entre sus servicios y comodidades se destacan:

Restaurante y bar , además de servicio a la habitación.

, además de servicio a la habitación. Mercado 24 horas con opciones rápidas.

con opciones rápidas. Piscina cubierta y gimnasio .

. WiFi de cortesía en todo el establecimiento.

de cortesía en todo el establecimiento. Estacionamiento gratuito .

. Habitaciones y suites amplias.

DSC01149

Estos diferenciales completan una propuesta pensada para viajeros que buscan eficiencia, comodidad y un entorno que facilite tanto el descanso como el trabajo.

DSC01134

DSC01132

Un hotel pensado para quienes buscan coherencia

Apoyado en una cultura de equipo sólida y en un enfoque real de sostenibilidad e impacto social, Hilton Garden Inn Montevideo se consolida como un aliado confiable para quienes buscan coherencia entre servicio y propósito.

A modo de cierre, Scarpino envió un mensaje a todos quienes formaron parte de estos diez años:

Agradecemos a nuestros huéspedes y clientes por acompañarnos y desafiarnos a ser mejores cada día. Seguimos con las puertas abiertas para recibirlos Agradecemos a nuestros huéspedes y clientes por acompañarnos y desafiarnos a ser mejores cada día. Seguimos con las puertas abiertas para recibirlos

DSC01168

Para más información, pueden visitar su sitio web.