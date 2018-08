El incipiente mercado de lo estético para pacientes con cáncer

En 2008, el programa "Look good, feel better" , (Luzca bien, siéntase mejor) fundado en Estados Unidos en 1989, llegó a Uruguay. Consiste en que maquilladoras voluntarias enseñen a grupos de mujeres técnicas de belleza para mejorar su apariencia durante los tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

En Uruguay, ese programa es impulsado por la Cámara de Perfumería y son las empresas socias las que proporcionan los productos. Lo que se busca es promover la autoestima de las mujeres sometidas a esos tratamientos. "Estando ahí podés captar cómo a medida que va pasando el taller, la persona con esa depresión del diagnóstico va recuperando su imagen. Cuando termina el taller, esas mujeres son otras", apuntó la coordinadora del programa en Uruguay, Patricia Romagnoli. "Les cambia el color de la piel, se olvidan por completo (de la enfermedad)" subrayó.

Évasion realiza implantes capilares para que quienes sufren de alopecia recuperen su imagen y estén preparados anímicamente para atravesar esa etapa. Los implantes capilares hoy significan aproximadamente 50% de la facturación del salón de belleza, contó su dueña, Daniela Busqué.

La estilista apuntó que los implantes llegaron a su salón por intermedio de una clienta que trabaja con pacientes en tratamiento de quimioterapia, quien los vio en un congreso en el exterior y pensó que sería bueno contar con ellos en Uruguay. Los implantes cuestan desde US$ 650. El Banco de Previsión Social (BPS) subvenciona el 100% de su costo a trabajadores. El organismo otorga partidas económicas a los dependientes que por razones de salud necesitan adquirir prótesis según prescripción médica.

A través del dolor

Fue el caso de una amiga de Morus, quien tuvo "todos los efectos secundarios imaginables", lo que la llevó a interiorizarse en el tema. "Es muy difícil cuando alguien sufre por su enfermedad y todavía se siente más disminuído por lo que le está pasando en la piel. A veces dejan de acercarse a la gente, que es cuando más necesita estar rodeada de sus afectos", apuntó. Según Morus, no existe en Uruguay otra línea de productos con esas características. Destacó que, aunque su línea fue creada hace años, no la publicitaba porque "todo lo que es cáncer es muy ético". Su target eran dermatólogos y cosmetólogos, quienes recetaban los productos a sus pacientes. Aspira a que el propio oncólogo pueda trabajar de manera multidisciplinaria, apoyándose en otros profesionales para evitar que el paciente sufra los efectos secundarios estéticos. Hasta el momento, piensa que eso todavía no sucede porque el oncólogo está "muy preocupado por mantener al paciente con vida".