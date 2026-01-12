Dólar
El lado más exclusivo de la banca: Santander Private Banking inauguró un ciclo de cenas de alta gastronomía

La propuesta busca generar espacios de encuentro personalizados y experiencias cuidadas que refuercen la relación con los clientes de Banca Privada

12 de enero 2026 - 10:28hs
Screen Shot 2026-01-12 at 10.01.24
Screen Shot 2026-01-12 at 09.57.33

Santander Private Banking llevó adelante una cena exclusiva para sus clientes, con invitación especial del banco y la posibilidad de asistir junto a un acompañante, en el restaurante Legua, socio comercial de la entidad para este tipo de propuestas de alto nivel.

Screen Shot 2026-01-12 at 09.54.00

La experiencia formó parte de una nueva iniciativa que busca seguir sumando momentos diferenciales dentro de la propuesta de valor para los clientes de Banca Privada.

Screen Shot 2026-01-12 at 09.50.58

El valor de las experiencias exclusivas

La velada ofreció un menú diseñado especialmente para la ocasión, en un entorno cuidado y pensado para generar cercanía, intercambio y disfrute, más allá del ámbito estrictamente financiero. Esta primera cena marcó el inicio de un ciclo que tendrá nuevas ediciones en distintos espacios gastronómicos, reafirmando la apuesta del banco por experiencias personalizadas y exclusivas.

Screen Shot 2026-01-12 at 09.56.08

“Este tipo de experiencias tienen un valor central dentro de nuestra propuesta, siendo uno de los principales pilares, porque reflejan cómo entendemos el vínculo con los clientes de Banca Privada: cercano, personalizado, exclusivo y basado en el acceso a un servicio diferencial”, señaló Andreína Roux, gerente de Santander Private Banking. Y agregó que el objetivo es generar instancias que conecten con los intereses y estilos de vida de los clientes, fortaleciendo la relación y la confianza desde una mirada integral del servicio.

Screen Shot 2026-01-12 at 10.02.08

Un ciclo de cenas basado en la escucha activa

Según explicó Roux, la idea de crear un ciclo de cenas surgió a partir de la escucha activa de los propios clientes y de la comprensión de que valoran tanto el asesoramiento financiero como el acceso a propuestas cuidadosamente diseñadas. “La gastronomía de alto nivel nos permite transmitir conceptos como el detalle, la calidad, la exclusividad y la cercanía que caracterizan a Santander Private Banking, creando experiencias memorables donde cada elemento está pensado para sorprender”, indicó.

Screen Shot 2026-01-12 at 10.02.40
Screen Shot 2026-01-12 at 10.03.14

Ir más allá del servicio financiero tradicional

Desde Santander Private Banking destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia continua orientada a ir más allá del servicio financiero tradicional. A través de alianzas estratégicas, eventos exclusivos y propuestas personalizadas, el banco busca acompañar a sus clientes de manera integral y construir relaciones de largo plazo, alineadas a sus expectativas y a una propuesta que evoluciona junto a ellos.

Screen Shot 2026-01-12 at 09.58.58

La cena en Legua fue así el puntapié inicial de un ciclo que continuará desarrollándose, consolidando a las experiencias como uno de los ejes diferenciales de la Banca Privada de Santander.

Screen Shot 2026-01-12 at 09.59.53

