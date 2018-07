El libro que revela quien mató a Kurt Cobain, Jim Morrison y John Lennon

Éste es el mar, de la argentina Mariana Enríquez, es una breve fantasía macabra y llena de rock and roll

Siempre son ellas. Y nosotros no nos enteramos, porque no podemos verlas. Se disfrazan de asistentes, de groupies, de funcionarias, de amigas y los matan. Se hacen llamar Luminosas, y son una raza sobrenatural e invisible que se encargan de convertir a los músicos de rock en Leyendas.







Así como en Sympathy for the devil, de los Rolling Stones, el diablo se encarga de enumerar sus proezas y sus víctimas, en Éste es el mar descubrimos que las Luminosas fueron las que llevaron a la muerte a Jim Morrison, John Lennon, Brian Jones, Kurt Cobain y Sid Vicious. Se acercan a ellos, generan confianza y los manipulan para que se conviertan en íconos inmortales luego de tener vidas trágicas y muertes misteriosas.





La jerarquía es clara: las Luminosas solo se encargan de hombres músicos; después hay otros grupos que se encargan de hacer Leyenda a las mujeres artistas, a las estrellas de cine, o a quien toque. Por encima de ellas están las viejas diosas precristianas, por debajo el Enjambre, un grupo de entidades que se camuflan como fans y generan el culto hacia esos músicos, hasta que generan la experiencia y la habilidad suficiente para ser Luminosas.





Una de esas es Helena, a quien le asignan la misión de convertir en estrella inmortal a James Evans, el cantante de una banda que se llama Fallen y que parece ser el último movimiento masivo del rock antes de su cesión del trono ante otros géneros musicales, capaz de llenar estadios en cualquier punto del mundo, a pesar de no tener canciones demasiado memorables.







La novela es breve y no da demasiadas vueltas. Helena tiene que cumplir su misión, pero en el camino se obsesionará con su estrella asignada y su tarea correrá peligro en el caso de que ella se enamore y quiera quedarse con él, algo casi imposible porque humanos y Luminosas no son compatibles y las interacciones entre ambos están destinadas a no ser recordadas.





Éste es el mar va del punto A al punto B sin desvíos, pero el viaje se disfruta página a página. La magia sombría que Mariana Enríquez demuestra en sus cuentos publicados en las recopilaciones Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego se mantiene en este formato más extenso, y la historia fluye con una mezcla de realidad, sueño y fantasía que se confunde y se mezcla con una naturalidad inquebrantable.





La cualidad onírica e irreal de las Luminosas se transmite a todo el texto porque es Helena su protagonista, pero el mundo real está presente todo el tiempo, desde el inicio en el que la por entonces miembro del enjambre cuenta como su labor diaria es obsesionar poco a poco a las fans. Aparecen físicamente ante ellas y las guían. Les consiguen autógrafos, faveos en las redes sociales o hasta un encuentro cara a cara con sus ídolos. Y las preparan para hacer sacrificios a favor de esas estrellas. ¿Se suicida una fan? Fueron ellas. ¿El show de los Rolling Stones en Altamont? También. El fanatismo existe, pero el enjambre lo realza.





La magia está en que algo cotidiano, y reconocible como el mundo del rock o la historia de los íconos de la música tome un matiz fantástico. Que esa cualidad misteriosa y hasta mágica de los rockstars se deba a una fuerza sobrenatural que es invisible a los ojos.





Dicen que lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. Y Éste es el mar cumple con el criterio. En 130 páginas está todo, y el talento de Enríquez, así como la ausencia de división en capítulos, hace que perfectamente pueda leerse en una tarde, de un tirón. La calidad está y el gancho queda colocado desde las primeras páginas en la mente, los ojos y el corazón del lector.