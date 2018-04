Cuando en octubre de 2014, el Frente Amplio miró a la segunda vuelta del mes siguiente con el Partido Nacional sabiendo que iba a tener mayoría parlamentaria, Juan Andrés Ramírez Saravia fue consciente de que los blancos necesitaban una renovación. Fue ahí que decidió crear el movimiento Orejanos, una agrupación que nació de "la autocrítica" del Partido Nacional y con el que quiere competir en las elecciones internas de junio de 2019, según dice. En entrevista con El Observador, Ramírez dijo que cree que el partido debe "recuperar credibilidad", afirmó que no mide las consecuencias electorales cuando se trata de decir lo que piensa y resumió algunos de los lineamientos de su sector.

¿Cuál es la mejor forma de ser oposición?

Yo trato de preservar bien en alto el término "blanco" y "nacionalista". No me siento parte de la oposición. El Partido Nacional ha sido flojo en la oposición. Han tenido una falta de nivel de sus legisladores. Eso no es culpa de los partidos, es culpa de la gente que vota a gente que después uno recorre y te dicen: "Este es un junta votos". Yo junta votos no tengo ninguno. Yo tengo voto-opinión, voto-idea. Hay que decir lo que se siente y si el costo político es que no me vote nadie, que no me vote nadie, no me importa.

¿Qué temas considera que deberían estar en la agenda en una campaña electoral?

La educación es el tema más importante y no digo educación privada, digo educación pública. El segundo tema al que hay que entrarle de una manera distinta es al peso del Estado. ¿Precisa Uruguay 19 intendentes o 19 juntas departamentales?

¿Haría un recorte, entonces?

¿Flores necesita un intendente y alcaldes? ¿Necesita una Dirección de Turismo? ¿Qué turismo tiene Flores? Con el mayor de los respetos por Flores. Entiendo el turismo en Salto, Maldonado, Paysandú, Colonia. ¿Y no es más o menos lo mismo Artigas, Salto y Paysandú? ¿Soriano y Río Negro? Vos pasás de un departamento al otro y no te das cuenta. Viven una realidad muy parecida. Hay que tratar de unificar criterios.

En materia de seguridad, ¿cuáles serían sus puntos a trabajar?

Una es la revisión del Código Penal. Hay penas que habría que aumentarlas y yo no descarto, y en esto comparto con Jorge Larrañaga, que para delitos gravísimos con reiteraciones, se podría analizar el tema de la cadena perpetua. Estoy totalmente de acuerdo de que una medida de emergencia es encontrar el marco jurídico necesario para que las Fuerzas Armadas puedan dar una mano a la Policía.

¿Qué opinión tiene sobre los movimientos feministas y sus reclamos?

Creo que la igualdad entre el hombre y la mujer no puede existir porque no somos iguales. ¿Igual tarea e igual remuneración? Estoy totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, vale lo mismo la muerte de un niño que de una mujer, que de un abuelo, que de un niño en el vientre de la madre. El homicidio quiere decir muerte de un ser humano. Estoy en contra de empezar a generar categorías de homicidios. Para mí no existe el femicidio. Acompaño todas las marchas de "Ni una menos" pero no quiero un homicidio más de nadie. Esto de poner a las mujeres en un rol de conflicto con el hombre...tienen que ir parejos. El hombre en determinadas funciones anda un poco mejor y la mujer en determinadas funciones. Yo voy con mi mujer en el auto y pincho la cubierta y el que cambia la rueda soy yo. No le voy a decir a mi mujer: "Igualdad, te toca a vos". Eso no es ser machista.

¿Y la mujer qué debería hacer?

La mujer debe de luchar en lugares donde ha quedado relegada. Hay un montón de mujeres que entienden que tienen que ir a un sistema que sea parejo: quieren trabajar, encargarse de su propio patrimonio. Perfecto, ¿y los nenes? ¿Quién los cría? Hay que organizar la sociedad. A mí me parece muy bien pero no es de un día para el otro.

Perfil

Juan Andrés Ramírez Saravia es abogado y fundó el movimiento Orejanos a fines de 2014. Se define como blanco independiente, si bien tiene puntos en común con el wilsonista y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga. De hecho, su padre, Juan Andrés Ramírez Turell –actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República- es asesor de Larrañaga en políticas de seguridad pública.

