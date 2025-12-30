Dólar
Compra 37,65 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
cielo claro
Jueves:
Mín  22°
Máx  26°

Siguenos en:

El primer nacimiento del año en CASMU tuvo una sorpresa inesperada para su familia

CASMU celebró el primer nacimiento del año invitando a la madre y su familia a la suite presidencial, reafirmando su compromiso con una atención humana y cercana

30 de diciembre 2025 - 20:52hs
WhatsApp Image 2025-12-30 at 17.20.59
WhatsApp Image 2025-12-30 at 17.20.58

CASMU anunció el nacimiento del primer bebé del año en su institución. En las primeras horas del 1.º de enero llegó al mundo un nuevo integrante de la comunidad asistencial, marcando con alegría y esperanza el inicio de 2026.

Para celebrar y acompañar este momento tan especial, la institución invitó a la madre y a su familia a la Suite Presidencial, un espacio especialmente acondicionado con detalles de confort, calidez y cuidado. En esta ocasión, la suite fue renombrada “Sweet Familiar”, como símbolo del compromiso de CASMU con una atención humana, cercana y centrada en las personas.

WhatsApp Image 2025-12-30 at 17.20.58

Este gesto tiene como objetivo homenajear a todas las madres, las familias y los equipos de salud que, día a día, hacen posible que la vida comience en un entorno de respeto, profesionalismo y cuidado integral.

Desde CASMU se felicitó a la familia y se destacó el trabajo del equipo médico y de enfermería por su dedicación permanente. De esta manera, la institución comienza el año celebrando la vida y el nacimiento de nuevas historias familiares, acompañando a quienes renacen como madres y padres, y a las familias que crecen, se fortalecen y comienzan un nuevo camino juntas.

Las más leídas

Nacho Álvarez
ENTREVISTA

"Todos tienen el culo sucio, en muchos medios se bajan líneas": Nacho Álvarez, su libro, su proyecto de streaming para 2026 y su vínculo con la TV

Accidente fatal en Punta del Este
ACCIDENTE

¿Quién tuvo la culpa del accidente fatal en Punta del Este? Expertos en tránsito analizan los errores de cada involucrado

Qué le pasó a Rafa Villanueva, qué es un shock séptico y por qué se agravó su estado de salud
ESPECTÁCULOS

Qué le pasó a Rafa Villanueva, qué es un shock séptico y por qué se agravó su estado de salud

Diego García durante su etapa en Peñarol. (Archivo)
PEÑAROL

En prisión domiciliaria en Argentina, Diego García celebró su cumpleaños con una dedicatoria a Peñarol

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar