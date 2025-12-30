El primer nacimiento del año en CASMU tuvo una sorpresa inesperada para su familia
CASMU celebró el primer nacimiento del año invitando a la madre y su familia a la suite presidencial, reafirmando su compromiso con una atención humana y cercana
30 de diciembre 2025 - 20:52hs
CASMU anunció el nacimiento del primer bebé del año en su institución. En las primeras horas del 1.º de enero llegó al mundo un nuevo integrante de la comunidad asistencial, marcando con alegría y esperanza el inicio de 2026.
Para celebrar y acompañar este momento tan especial, la institución invitó a la madre y a su familia a la Suite Presidencial, un espacio especialmente acondicionado con detalles de confort, calidez y cuidado. En esta ocasión, la suite fue renombrada “Sweet Familiar”, como símbolo del compromiso de CASMU con una atención humana, cercana y centrada en las personas.
Este gesto tiene como objetivo homenajear a todas las madres, las familias y los equipos de salud que, día a día, hacen posible que la vida comience en un entorno de respeto, profesionalismo y cuidado integral.
Desde CASMU se felicitó a la familia y se destacó el trabajo del equipo médico y de enfermería por su dedicación permanente. De esta manera, la institución comienza el año celebrando la vida y el nacimiento de nuevas historias familiares, acompañando a quienes renacen como madres y padres, y a las familias que crecen, se fortalecen y comienzan un nuevo camino juntas.