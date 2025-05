El proyecto que promete una vida activa y plena después de los 60: una propuesta sin precedentes en Montevideo

life60 foto dos.png

"Life+60 es una propuesta genial, es algo que no hay", afirmó entusiasmado Nicolás Gammella, director de la empresa. "Ya estamos tomando terreno para hacer otro proyecto como este, porque creemos que se va a empezar a replicar. La idea no es solo que la gente venga, viva ahí y use un gimnasio: queremos que se arme una comunidad, que viajen, que hagan paseos, talleres, baile, teatro… que compartan experiencias con personas que están en una etapa similar de la vida", agregó.