El Puerto de Punta del Este que se reinventó: del desembarco de pescadores a un polo gastronómico con beneficios

El Puerto de Punta del Este, oficialmente llamado Nuestra Señora de la Candelaria, es uno de esos lugares donde la historia y la vida cotidiana del balneario se cruzan sin esfuerzo. Nacido como una pequeña villa de pescadores en 1829, fue durante décadas el principal punto de entrada de mercaderías, materiales y personas, y un eje clave para el desarrollo del Este como destino turístico.
De enclave productivo a puerto deportivo internacional
Con el correr del tiempo —especialmente a fines del siglo XIX y comienzos del XX— el puerto fue transformándose. De enclave productivo pasó a convertirse en un puerto deportivo internacional, con muelles ampliados, escolleras, marinas y una infraestructura capaz de recibir yates, veleros y cruceros de todo el mundo. Hoy cuenta con más de 500 amarras y, durante el verano, se vuelve uno de los puntos más activos y fotografiados de la ciudad.
Un punto de encuentro que define la identidad del balneario
Pero el puerto es mucho más que un espacio náutico. Es un lugar de paseo y de encuentro, donde conviven escenas que se repiten todos los días y otras que sorprenden al visitante. Los lobos marinos aparecen sobre los muelles en busca de pescado, los pescadores artesanales trabajan a la vista de todos, los barcos turísticos entran y salen rumbo a las islas, y el movimiento constante de restaurantes y clubes le da vida a una zona que resume como pocas la identidad de Punta del Este.
En ese entorno estratégico y cargado de identidad, Grupo Ártico desarrolla desde hace décadas una propuesta que integra experiencia culinaria y conocimiento profundo del producto. El grupo uruguayo, dedicado a la importación y distribución de alimentos congelados e insumos para food service y retail, trasladó su expertise en selección, logística y control de calidad al mundo gastronómico, con un fuerte foco en pescados y mariscos. Fueron pioneros en Uruguay en este tipo de cocina y están presentes en el Puerto de Punta del Este desde 1985; el año pasado cumplieron 40 años de trayectoria.
En la Península, Ártico consolidó distintos conceptos que conviven como una experiencia integral. Ártico Fast Seafood, el primer y único formato de comida de mar self service del país; La Marea, un restaurante a la carta con una amplia variedad gastronómica que va mucho más allá de los pescados y mariscos, incluyendo desayunos y meriendas para disfrutar del atardecer; Il Porto, heladería artesanal de producción local, recientemente reformada y ampliada, con vista al mar y propuesta para todo el año; y Ártico Market, una tienda de alimentos congelados y otros productos que permite llevar la experiencia a casa.
Beneficios que acompañan la experiencia
Esta combinación de gastronomía y retail, en un mismo recorrido y en uno de los puntos más emblemáticos del balneario, encuentra además un aliado estratégico. Gracias a su acuerdo con Santander, quienes cuenten con tarjetas del banco pueden acceder a hasta un 25% de descuento en todos los locales de Grupo Ártico ubicados en el Puerto de Punta del Este, sumando un incentivo más para disfrutar de la zona.