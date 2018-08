El Punta del Este español

Cuando llegué al lugar no dude en encontrar las semejanzas con el balneario top y emblemático de Uruguay: Punta del Este. Aunque a una distancia de más de unos 10 mil kilómetros cruzando el Atlántico, las diferencias son apreciables.

La oferta era variada. Valencia fue una opción, aunque opté por apreciar otras bondades de esa ciudad antes que sus playas. Alicante o Murcia fueron luego alternativas obligadas que la ruta trazada me dejó para testear la temperatura del Mediterráneo. Todo iba dentro de lo previsto hasta que un mozo –de esos a los que les gusta preguntar y charlar–, me sugirió: "Si llegaste hasta aquí (San Javier-Murcia), no te puedes ir sin conocer La Manga del Mar Menor".