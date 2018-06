El "renunciá Bonomi" se hará realidad cuando el MPP le pida que haga campaña

Cuando todavía la pelota rueda en Rusia y sigue siendo el máximo centro de atención para los uruguayos, en Montevideo se mueven algunas fichas mirando las elecciones de 2019 y comienza a dibujarse el panorama electoral. Si bien todavía no hay grandes definiciones en el oficialismo respecto a las candidaturas, algunas decisiones ya empiezan a despejar el panorama.





El ministro del Interior, Eduardo Bonomi , dio por descontado que participará de la campaña electoral de cara a octubre de 2019 y dijo que dejará el cargo cuando se lo pidan. "Eso lo tengo pensado desde el principio", dijo Bonomi a El Observador consultado sobre si participará de la campaña. Sin embargo, aclaró que no es una decisión solo suya sino que lo tiene que resolver con el Movimiento de Participación Popular (MPP). "Desde el principio esta pensado como posibilidad", agregó.





Bonomi es una de las principales figuras del MPP detrás del expresidente José Mujica y la vicepresidenta Lucía Topolansky. Para la campaña electoral de 2009, cuando se desempeñaba como ministro de Trabajo y Tabaré Vázquez ejercía su primer mandato, también renunció y salió a recorrer el país en busca de votos. En las pasadas elecciones, el entonces presidente Mujica no les solicitó a sus ministros que dejaran sus cargos si pretendían hacer campaña y por eso Bonomi siguió de largo como ministro del Interior.





Pero en este caso el mensaje de Vázquez a sus ministros fue claro. Lo transmitió a principio de este año y lo reiteró en alguna reunión del Consejo de Ministros en los últimos meses.





Los secretarios de Estado se deben concentrar en las tareas de gobierno y aquellos que quieran participar de la campaña electoral tienen que dejar el cargo. Sin embargo, todavía ningún ministro comunicó oficialmente que abandonará su responsabilidad.





Otro de los jerarcas que va a estar presente en la campaña será el ministro de Economía, Danilo Astori , aunque todavía no definió si será precandidato a la Presidencia, informó el semanario Búsqueda y confirmaron a El Observador fuentes de Asamblea Uruguay. La fecha en la que presentará su renuncia todavía no está definida y depende también de si finalmente decide pelear por el sillón presidencial. Y con vistas a esa definición, el ministro visitó al expresidente José Mujica en su chacra el pasado lunes, informó Subrayado.





"Voy a decirlo con la mano en el corazón, con toda sinceridad. Yo no sé qué voy a hacer, y he decidido, dada la importancia de esta decisión, tomarme un tiempo más, de modo de ir realmente determinando si una eventual candidatura en mi caso ayuda o no ayuda", afirmó al otro día del encuentro en radio Universal.









Pero además de Astori y Bonomi, en el gabinete hay otras figuras que pretenden tener un rol protagónico en la campaña electoral. La ministra de Industria Carolina Cosse tiene aspiraciones presidenciales, dijeron fuentes políticas a El Observador. En momentos en los que varios sectores oficialistas presionan para que una mujer integre la fórmula, Cosse es una de las jerarcas de mayor exposición entre las que integran el gobierno y también fue reconocida por su gestión al frente de la presidencia de ANTEL.

En alguna oportunidad, el nombre del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, fue manejado entre las posibilidades electorales. Sin embargo, Murro lo descartó de plano y aseguró que se piensa jubilar una vez finalizado el período de gobierno.





Sin cambios

Cuando el presidente Vázquez armó su gabinete para su segundo período en el Ejecutivo aseguró que estaba conformando un equipo para los cinco años y que no pretendía realizar cambios en la mitad del período como había ocurrido en anteriores gobiernos frenteamplistas.





Y ese anuncio de Vázquez se cumplió al pie de la letra hasta ahora. Solo se realizaron dos cambios en su gabinete y en ambos casos los que quedaron al frente del ministerio fueron quienes hasta entonces se desempeñaban como subsecretarios.





El primer cambio fue en agosto de 2016 por la muerte de Eleuterio Fernández Huidobro, que se desempeñaba como ministro de Defensa. En su lugar quedó Jorge Menéndez. Mientras que el otro cambio fue a raíz de la renuncia de Tabaré Aguerre a su cargo en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por temas personales. La renuncia fue presentada a fines de diciembre y aceptada por el presidente Vázquez en enero. Enzo Benech fue quien se quedó en su lugar.





Con la campaña electoral a la vuelta de la esquina y con ministros que todavía ojean sus cartas para tomar decisiones sobre su futuro político electoral, el gabinete de Vázquez sufrirá nuevos cambios antes de que se cumplan los cinco años por los ministros que decidan salir a recorrer el país en busca del cuarto gobierno del Frente Amplio.





