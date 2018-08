El Uruguay según Talvi

Educación: la batería y la nafta

Cuando este nuevo jugador de la competencia electoral habla de educación lo hace desde un lugar distinto. Habla de habilidades, de empatía y de resiliencia. Está convencido de que es prioritario crear un nuevo modelo que dé a los jóvenes herramientas para la sociedad del futuro. "Hay que prepararlos para lo desconocido. Los tenemos que preparar en capacidades de crear, innovar, emprender, empatizar con el prójimo, trabajar en equipo, ser resiliente ante la adversidad.





El marco curricular tiene que cambiar para formar en capacidades y habilidades psicosociales", asegura. Pero además, considera imprescindible que la educación "llegue a donde hoy fracasa estrepitosamente, donde nace el 50% de los chiquilines, donde solo 13 de cada 100 termina el liceo y muchos quedan condenados a la informalidad".





Por eso su propuesta más conocida es la de los 136 liceos públicos modelo. "Una propuesta de contención y excelencia académica, construcción de familia y comunidad para que sientan que tienen un futuro". Y como está convencido de que es urgente, lo señala como "el nuevo Plan de Emergencia Social".





Está seguro de que una reforma integral como la que propone EdUy21 contará con el apoyo de la mayoría de los docentes y pretende potenciar su capacidad de vocación y su estabilidad en los centros.





Y cree que la educación necesita de mayor presupuesto, pero con un cambio integral. "Se gastó mucho pero los resultados no se vieron. Si se le pone mas plata a algo que no funciona es como ponerle mas nafta a un coche con la batería fundida. No va a andar".





Menos políticos y funcionarios en el Estado

"Se terminaron los directorios políticos", asevera. De llegar al poder, quiere crear una comisión en el Poder Ejecutivo, integrada por los cuatro partidos con representación en el Senado para que elaboren una lista de nombres para integrar los directorios de las empresas públicas





Deberán ser personas idóneas en el manejo de organizaciones complejas, y no importa si son empresarios, políticos, técnicos o académicos. Esos directorios designarán gerentes que serán contratados luego de concursar y de acuerdo a su idoneidad.





"Podemos ahorrar en 5 años US$ 1.200 millones de dólares por año, simplemente mejorando la eficiencia de las empresas", asegura.





Pero además, cuestiona que hayan ingresado "50 mil funcionarios en la administración anterior sin que la calidad de los servicios haya mejorado". Por eso propone que no se renueven vacantes de funcionarios públicos que se jubilen o fallezcan.





"Se harán reasignaciones para pasar desde donde menos se necesitan a donde mas se necesitan, sin afectar derechos ni calidad de servicios", advierte.





Todos somos UPM

Más allá de críticas puntuales, respalda la línea del ministro de Economía, Danilo Astori y la apertura a la llegada de nuevos emprendimientos al país.





"El Frente Amplio a lo largo de tres gobiernos le dio continuidad a una forma de organización económica que permite que quien quiera venir a invertir al país en proyectos de largo aliento que trasciendan gobiernos, sepa que Uruguay es un país confiable, y por eso UPM viene a comprometerse con una inversión que va a trascender seis gobiernos", apunta.





Y por eso se pregunta por qué no profundizar ese concepto. "¿Por qué no vamos a un 'todos somos UPM?". Lo maneja en el sentido de generalizar un régimen de bajos impuestos, tarifas a precios internacionales, buena infraestructura, baja conflictividad y respeto al derecho de propiedad para todos los nuevos proyectos de inversión





"A los empresarios uruguayos no les faltan ideas, les faltan incentivos", asegura, y por eso propone esos estímulos para todos los proyectos nuevos, que considera, tienen una.

Una discusión obsoleta

Convencido de que es momento de otra reforma de la seguridad social, advierte que esta no debe ser vista con un propósito fiscal, aunque sí debe ser viable, ni focalizada en un solo tema como el que se discute actualmente sobre la edad de jubilación. "La edad de retiro es una discusión obsoleta. ¿Hasta los 60 años una persona es productiva y a los 60 y un día ya no? Es absurdo poner un número".





Por eso pretende alinearse a otras fórmulas en las que se tiende a generar sistemas que incentiven a las personas a prolongar su vida activa y que se de la posibilidad de optar cómo y cuándo efectivizar su retiro. De todas formas es uno de los proyectos a los que aún les falta el remate final.





Está, junto a su equipo, trabajando en algunos pilares y resolvió que durante la campaña electoral, y cuando ya tenga todos los detalles, los dará a conocer a la población.

