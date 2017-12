En la mira de Trump y Nikki Haley

Turquía

Egipto

Jordania

Reino Unido

Israel

Afganistán

Sudán del Sur

Kenia

No es un socio de Estados Unidos en términos de programas de ayuda explícita.Sí hubo intentos de acercamiento entre el presidente Recep Tayyip Erdogan y Donald Trump, como una visita del primero a Washington, pero esta iniciativa de EEUU termina por liquidar esa posibilidad.De hecho, fue Turquía quien llamó a una protesta enérgica tras oficializarse las intenciones de Estados Unidos.Es el país que llamó a votar una declaración de condena en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde a diferencia del Consejo de Seguridad, Estados Unidos no posee derecho de veto.Egipto recibe alrededor de US$ 1.100 millones por parte del gobierno estadounidense.La ayuda, que representa un 20% del presupuesto militar de ese país según CNN, de todos modos fue pospuesta por cuestiones de derechos humanos , aunque podría retomarse el año que viene.Cerca de US$ 1.300 millones son los que recibe este país por parte del gobierno de Estados Unidos.La explicación de la movida de Jordania contra EEUU en este asunto responde, según explica el Washington Post, a un riesgo interno: las represalias por no haber condenado este movimiento a nivel ciudadano serían inimaginables, algo que también perfectamente podría aplicar a Egipto.Si bien por supuesto que no está inscripto en ningún programa de ayudas de Estados Unidos, quedará por verse cómo reacciona Trump ante un eventual pedido de aumento de las relaciones económicas si al país se le complica el panorama económico tras efectivizarse el "brexit" y la salida de la Unión Europea.El país menos inclinado a repudiar la movida estadounidense es el que más ayuda recibe. Solo en 2016, Israel percibió US$ 3.100 millones por parte de Estados Unidos en ayuda militar.Solo Afganistán e Irak, dos países donde Estados Unidos tiene una presencia militar sostenida, reciben más dinero que este país.Es una de las muestras evidentes de que, por lo general, Estados Unidos invierte ayuda en regiones de interés estratégico.Junto a Irak recibe una parte importante del total de ayudas militares estadounidenses.Más allá de esto, el voto de ambas naciones en el marco de la Asamblea General fue a favor de la declaración de condena.Otro de los países cuyo voto fue negativo también recibe dinero cuatiosos de Estados Unidos para mantener su viabilidad y paz interna.Sin embargo, otros competidores de EEUU podrían comenzar a llenar esos espacios.El reciente acercamiento de China a la zona, en concreto a países como Kenia, demuestran por qué para Estados Unidos puede haber una oportunidad perdida en África La nueva política del líder chino, Xi Jinping, es llegar a estos territorios con asistencia y proyectos en conjunto, y China podría llenar -como líder aspiracional- un espacio que hace tiempo solo era de los estadounidenses.