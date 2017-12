En la primera semana se registraron 1.000 conductores en la app

"Decile a la Intendencia que este verano queremos Uber en Punta del Este", decía el email que la multinacional envió a los conductores registrados. Con ese llamador, entre el 18 de diciembre y esta semana se registraron poco más de 1.000 choferes dispuestos a hacerse la temporada con su vehículo, informó a El Observador una fuente de la empresa. Esos conductores se suman a otros 1.500 que se habían registado el año pasado cuando la empresa comunicó su intención de empezar a operar en el Este aunque finalmente no lo hizo.





Sin embargo, el informante de Uber dijo que no tienen la información sobre cuántos de esos choferes realmente están operando hoy. Tampoco pudieron informar sobre cuántos choferes de los que están actuando en Maldonado , son de Montevideo.





La multinacional ofrece a los conductores algunos incentivos para que les resulte atractivo trasladarse al Este, como un plus de 600 pesos por hora en la que estén conectados. Aún así para muchos choferes no resulta viable porque no tienen donde quedarse y si tienen que pagar alojamiento la ecuación no resulta tan ventajosa.





Para asegurarse de haya una oferta de vehículos y con la convicción de que el mercado -al menos en la temporada - "alcanza para todos", Uber invitó a los taxistas a sumarse a la aplicación y pueden registrarse para operar. Para la empresa no se trata de una "operación de época o de Navidades. Nos quedamos en Punta del Este", dijo la fuente.





Consultado sobre la forma en la que la empresa ingresó a un nuevo mercado, sin regulación como también lo había hecho en Montevideo al inicio de la operativa en noviembre de 2015, el representante de la compañía dijo que vieron que en Maldonado "había consenso y diálogo".





Agregó que en las reuniones que mantuvieron con autoridades de la Intendencia de Maldonado -estuvo el propio intendente Enrique Antía-, con ediles y con representantes de diferentes cámaras comerciales, la compañía les informó cómo operaría y no obtuvieron reparos.





Sin embargo, el intendente cuestionó publicamente la forma en la que llegó la empresa "de pesado" y dijo que él mismo se va a encargar de negociar este tema cuando la junta retome la actividad. Según dijo la comuna quiere "proteger a los taximetristas", que son los que durante el año trabajan en el departamento cuando se termina la temporada.





Antía hizo hincapié en que la regulación en Maldonado les exigirá a las aplicaciones "lo mismo que a los taxis y más". En ese sentido, explicó que las empresas no podrán operar con autos baratos, ya que la regulación les ordenará que utilicen vehículos de alta gama, como los que manejan los taximetristas.





El intendente afirmó que va a haber un canon que tendrán que pagar las aplicaciones –al igual que en Montevideo-, porque quieren que el mercado sea competitivo para los taxis.





La fuente de Uber dijo que a la empresa "está de acuerdo" con las exigencias anunciadas por la Intendencia de Maldonado.





Lo que paga Uber al mes a la IMM

Según datos de Uber la app aporta a la Intendencia de Montevideo unos $ 8 millones (US$ 278 mil al valor actual) al mes por el canon que le cobra. El decreto de la Junta Departamental vigente desde febrero fijó el monto a pagar por concepto de canon en 0,45 unidades indexadas ($ 1,66) por kilómetro recorrido dentro de Montevideo. Lo recaudado por ese concepto tiene como destino financiar un fondo creado "para mejorar las condiciones de movilidad en el departamento", según se estableció en el decreto.





Recomendaciones de Uber

Debido a que la plataforma espera millones de viajes en la noche de fin de año, se estima que la demanda sea más alta desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. En la app de Uber se podrá ver el precio antes de solicitar el viaje para saber exactamente cuánto se pagará. Además, cuando las tarifas sean mucho más altas, se pedirá al usuario que confirme que está enterado antes de hacer su solicitud.





Tres destinos

La multinacional recomienda ingresar hasta tres destinos en la ruta si se va a compartir el viaje. Y sugiere empezar o terminá la fiesta temprano recogiendo o dejando a otras personas de camino.





Dividir la tarifa Ya sea que se viaje utilizando múltiples destinos o el mismo se recomienda dividir la tarifa directamente en la aplicación.





Revisá los detalles del vehículo Asegurarse que la marca, modelo y chapa del automóvil coincida con la información que se despliega en la aplicación antes de ingresar al vehículo.





Revisá los detalles del conductor Confirmar el nombre del conductor y verificar que se vea como en la foto que se muestra en la aplicación.

