Entre lo sabroso y lo fácil: qué comen los uruguayos

Cada vez importa más comer rico antes que sano, pero hay una tendencia a buscar alimentos naturales; solo tres de diez adultos se cuida con lo que come

Una mujer se para frente a una góndola de un supermercado pensando con preocupación en la cena. Cree que está muy informada sobre el impacto nutricional que esos alimentos tendrán en su salud, pero esos datos no le importan tanto. Si hay algo que es primordial en esos segundos que se toma para pensar qué escogerá de la góndola es que el alimento tenga muy buen sabor. Si fuera hombre, la situación variaría un poco, porque si bien el placer de la comida lo seduce para tomar una decisión prefiere, primero que nada, que sea algo práctico de cocinar.





Si bien es cierto que el cuidado de la salud, aunque más por temas estéticos que de complicaciones a mediano y largo plazo, son factores que influyen en la decisión de lo que los uruguayos eligen para comar, hay algo que es prácticamente irrefutable: "nadie quiere sacrificar sabor por salud". Así lo afirma la nutricionista Luciana Lasus, quien trabajó esta año junto a Opción Consultores en un estudio sobre el comportamiento alimenticio de la población uruguaya.





La encuesta refleja una buena noticia: casi la mitad (48%) de los encuestado dice que se preocupa mucho por las comidas. El porcentaje es mayor en las mujeres, en quienes tienen más de 60 años, los que viven en Montevideo y con nivel educativo alto. Todos ellos dice que cuidan "mucho" su alimentación





Pero esa buena noticia viene acompañada de otra que la empaña en parte, porque la mitad de los consultados dijeron "cuidarse poco" a la hora de pensar en el impacto de su alimentación en la salud, 17% dice no cuidarse nada y casi tres de 10 personas afirman que cuidan ese aspecto. Ese 30% está conformado mayoritariamente por mujeres, personas mayores de edad y con niveles educativos altos.

Pero también es una realidad que hay una nueva tendencia en los platos de los uruguayos. Lasus indicó que en base al estudio se puede concluir que la ecuación que está empezando a ganar terreno en las mesas nacionales incluye primero que nada lo rico, luego lo saludable y que alimente, pero también que sea fácil de preparar. De hecho, el 43% dijo que elige lo que comer porque es rico y el 35% porque es saludable. "Esos son los pilares de las respuestas. A pesar de que es muy importante que se piense en lo saludable, también es muy importante para los uruguayos la facilidad de preparación", dijo a El Observador.





Y en esa facilidad hay un enemigo al que las autoridades sanitarias buscan darle batalla desde hace ya un buen tiempo: los alimentos ultraprocesados. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirma que cada uruguayo come en promedio 149,5 kilos de ese tipo de alimentos –al menos ese fue el consumo de 2013, el último año del que se cuentan datos-. Eso le da a Uruguay un triste lugar de privilegio; lo ubica en un cuarto puesto en la región. Para tener una idea más clara, los uruguayos comieron más de 300 alfajores por encima del promedio de América Latina y el Caribe.

50% de los uruguayos dicen que cuidan poco el impacto de su alimentación en la salud. A su vez, 17% afirma que no se cuida nada y 29% que sí se cuida, según el informe de Opción Consultores.

Eso lleva, además, a que el país tenga una tasa anual de crecimiento de consumo de ultraprocesados de 7,4%. Y la cifra se vuelve aún más preocupante teniendo en cuenta que seis de cada diez uruguayos adultos tienen sobrepreso.





La encuesta de Opción da un hilo de esperanza a esas cifras. El 66% de los uruguayos les interesa que el alimento sea natural, el 60% busca que no tenga conservantes o colorantes y el 57% que tampoco tenga grasas trans o saturadas. Esos porcentajes se reflejan principalmente en quienes tienen un mayor interés por cuidar el impacto de la alimentación en su salud.





"La teoría es que la gente está más informada. El uruguayo mira lo que come, sobre todo una parte de la información", dijo Lasus y reconoció que hay una nueva tendencia al "sin, sin, sin". ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez se busca más el alimento sin gluten, sin grasas trans o sin elementos que alteren demasiado la materia prima.





El Ministerio de Salud Pública (MSP) no es ajeno a que los ultraprocesados son uno de los peores enemigos en la batalla por una mejor nutrición y por eso se encamina a que exista una sustitución progresiva de las grasas trans y a que los etiquetados varíen y tengan sistemas de advertencia frontales, donde los consumidores distingan claramente el exceso de grasa o sodio –por ejemplo- que puedan tener los alimentos que se quieran comprar.

1148 personas fueron encuestadas para el informe sobre comportamientos alimenticios de la población uruguaya realizó por Opción Consultores. Se entrevistó a uruguayos mayores de 16 años.

Según dijo a El Observador Ximena Moratorio, responsable del área programática de nutrición del MSP, la importancia de que la información esté visible tiene que ver con un tema de tiempo, porque esa mujer o ese hombre que se paran frente a la góndola demorarán un promedio de entre dos y tres segundos para elegir si compran uno u otro producto.





La elección de algunas comidas

Cuando a una persona mayor de 16 años se le consulta qué almorzó el día anterior, la respuesta es bastante previsible. Más de la mitad responde carne de vaca, seguida de ensalada y vegetales (39%). A su vez, el 32% de los encuestados respondieron como primera mención a la carne vacuna , especialmente hombres de mayor edad y que no se cuidan con su alimentación.





En cuanto al sabor, el 30% elige la carne porque es rica, el 35% la pasta por ese motivo y un 29% la comida de olla. A su vez, para más de la mitad de los encuestados (53%) el pescado es una opción por su buen sabor.

23% de los encuestados cree que es importante recibir mensajes sobre alimentos y la importancia de comer saludable por parte de autoridades públicas; para 51% la información debe venir de médicos.

No sucede lo mismo con las ensaladas, que son elegidas básicamente por ser saludables (39%), al igual que las frutas. Como cada vez se busca más el buen sabor, los especialistas insisten en que es necesario saber sobre los alimentos, sobre lo que se está comiendo, tener una mínima idea de cómo preparar algunas comidas, informarse sobre las porciones ideales y cuántas veces es necesario repetir el mismo plato.





La comida por etapas

Desayuno

Desayuno



Pese a que podría llegar a pensarse lo contrario, la mayoría de los uruguayos mayores de 16 años afirman que desayunan, según el estudio realizado por Opción Consultores. "¿En el día de ayer usted desayunó?" fue la pregunta disparadora y tuvo 87% de respuestas afirmativas. El informe elaborado por la consultora indica que la frecuencia en el desayuno cae entre los jóvenes y entre la población que afirma prestarle poco cuidado al impacto de la alimentación en su salud, es decir a los que poco les importa si comen o no sano.





Para la nutricionista Luciana Lasus, el porcentaje al que se llegó con la encuesta es "una gran noticia" ya que es el alimento indispensable "para optimizar el rendimiento físico e intelectual, más allá de sus contenidos". En el caso de los que dijeron no haber desayunado. tuvieron como primera justificación la falta de hábito (53%), seguida de la falta de tiempo (24%). La falta de dinero fue mencionada en primer lugar por 8% de los encuestados y 5% dijo que no desayuna "porque no le cae bien".





Almuerzo

Almuerzo



Si una comida diaria tiene la hegemonía, es el almuerzo. Más de 9 de 10 encuestados afirmaron que habían almorzado el día anterior a ser consultados, aunque el porcentaje baja a 88% entre quienes dice no tener ningún tipo de cuidado con su alimentación. Para la nutricionista Lasus, el resultado al que llegó la encuesta de Opción es una sorpresa porque tradicionalmente era la cena la que tenía la hegemonía. En cuanto a los alimentos que se consumen, la carne vacuna es la gran protagonista, con 32% de las menciones en primer lugar, seguida por las pastas (16%) y las ensaladas o vegetales (14%).





En ese caso, los responsables del estudio aclararon que se debe tener en cuenta que el cuestionario se aplicó en verano, donde hay una mayor oferta de frutas y verduras y las comidas de olla son mucho menos frecuentes. Tal es así, que al haber sido consultados en tiempos de mucho calor, solo 5%

encuestados había comido guiso o sopas el día anterior.





Merienda

Merienda



"¿Durante la última tarde consumió algún alimento, snack o golosina entre la hora del almuerzo y la cena?", consultó el estudio a los 1148 encuestados. En 41% de los casos, la respuesta fue afirmativa; más de la mitad dijo no haber merendado. El porcentaje varió en aquellas personas con niveles socio educativos altos, en cuyos casos más de la mitad (52%) dijo que comió algo a media tarde. Lo más consumido fueron las galletas o galletitas saladas (19% lo puso como primera opción), seguidos por las frutas, también con 19% como primera opción, y 21% como mención en general. Los uruguayos también meriendan snacks salados y dejan bastante de lado lácteos como el queso, que solo obtuvo 0,3% como primera mención.





Cena

Cena



En términos generales, los uruguayos cenan. Sin embargo, lo hacen menos de lo que desayunan, algo que según especialistas en nutrición muestra que hay una tendencia que está cambiando. Un 78% de la población encuestada dijo que cenó la noche anterior a la que se le hiciera el cuestionario. La frecuencia fue mayor entre quienes viven en Montevideo (83%), los jóvenes (82%) y quienes tienen niveles educativos altos (89%). Tal como sucede con el almuerzo, la carne también cobra protagonismo en la cena, junto con ensaladas y pasta.





Las principales bebidas que se consumen son el agua mineral y los refrescos. Las mujeres, personas mayores de 60 años, que viven en Montevideo y tienen un nivel educativo alto son quienes más comen postre. El agua mineral es consumida mayormente por mujeres y personas de nivel educativo medio. En el caso de los refrescos, los toman personas de 16 a 59 años, de Montevideo y con niveles educativos medio y alto.

