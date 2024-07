Bautista Mascia, el uruguayo que dejó su huella en Gran Hermano e hizo historia: su paso por la casa

Bautista Mascia fue el último de los 22 participantes originales en ingresar a la casa de Gran Hermano. Veinte lo hicieron el 11 de diciembre, y para la noche siguiente, la producción reservó dos plazas más: Sabrina Cortez, una contadora con una cuenta en OnlyFans, y Bautista, el uruguayo que ya había experimentado la fama como integrante de la banda de cumbia TocoParaVos.

El 30 de junio, la decisión del público lo colocó como el tercer finalista junto a Nicolás Grosman, su amigo y aliado en el juego —su "bro"—, y Emmanuel Vich. Darío Martínez Corti fue el último en despedirse, entre tristeza y enojo, al recibir el 77,3 % de los votos. Ahora, será la audiencia la que determine quién de los tres merece el premio de campeón: el voto es positivo, y en Uruguay incluso Iñaki Abadie, comunicador y gerente general del Grupo Magnolio, está haciendo campaña.

Y todo esto por un joven que simplemente buscaba que su madre lo viera en la televisión y dijera: "Estoy orgullosa de mi hijo".

La historia de Bauti Mascia: música, risas y sinceridad

"Yo no me considero 'Tincho' para nada. Entiendo, sí, que tengo cositas de Tincho. Me considero un Tincho evolucionado. Soy una persona muy inquieta", expresaba Bautista en su presentación para Gran Hermano. También afirmaba: "No soy problemático, tengo muchos amigos que me hice en el rugby que arranqué agarrándome a trompadas adentro de la cancha. Me sale muy mal falsear cosas".

Criado en Carrasco, con una madre uruguaya, un padre argentino ya fallecido y tres hermanos (dos con pasado en Nacional), Bautista se formó en el Colegio Stella Maris y se forjó deportivamente en el equipo de rugby Old Christians. Integró la selección juvenil de este deporte y participó en la Copa del Mundo 2016 en Zimbabue. "Tincho" es un término despectivo para etiquetar a los jóvenes de ciertos orígenes sociales, similar a "milipili".

En 2013, junto a amigos del mismo trasfondo y compañeros de rugby, Bautista fundó TocoParaVos. Invitó a su prima, la cantante radicada en México Meri Deal, para formar un dúo de voces mixtas con un estilo inspirado en Agapornis, una popular banda argentina de covers en aquel momento. Crearon canciones ligeras, románticas y veraniegas. Solo buscaban divertirse, pero accidentalmente iniciaron el movimiento de la cumbia cheta.

Luego llegó el éxito —canciones como "Hasta la Luna" o "Solo necesito" escuchadas por millones, conciertos en Uruguay, Argentina y Chile, y la firma con Warner Music—, pero también enfrentaron desafíos. Aunque TocoParaVos no alcanzó la misma popularidad que Márama o Rombai, nunca dejaron de perseverar. "Nuestro objetivo honestamente no es facturar. Me da hasta vergüenza decirlo", declaró Meri Deal a El País en 2016. Para todos los integrantes, la meta principal siempre fue disfrutar del camino.

En TocoParaVos, Mascia fue el motor impulsor. No solo fue cantante y guitarrista, sino también el principal compositor de las canciones, abriendo un camino que luego ampliaría como solista. "Escribir es una necesidad, un desahogo", compartió Bautista al iniciar su carrera en solitario.

Su participación en Gran Hermano también tuvo un impacto en su música. Dos días después de entrar al reality, tal como había planeado antes de recluirse, lanzó "Ya no me duele", una colaboración con DJ Cele Arrabal que acumula más de 12 millones de reproducciones solo en Spotify (Mascia trabaja con el sello Warner). En mayo, aún sin conocer el impacto de su nueva música mientras estaba en el confinamiento del programa, lanzó el EP Los mejores días, que incluye cuatro canciones pop sobre el amor y el desamor, con un sonido despojado que transita brevemente entre la balada, lo urbano y, por supuesto, la cumbia, una influencia constante en su carrera.

Además de su carrera musical, Mascia es emprendedor y propietario de una boutique de carne en Pocitos, llamada Finca. Antes de ingresar a Gran Hermano, también era conocido en TikTok por un ingenioso formato basado en la teoría de los seis grados de separación, utilizando una sucesión de fotos para demostrar que podía conectar con cualquier persona del mundo.

Ya sea a través de su contenido en redes sociales, sus canciones o su participación en Gran Hermano, donde vive una historia de amor dulce y sincera con Denisse, Bautista parece encarnar un personaje universal, capaz de entretener a todo tipo de público y de crear contenido familiar.

Él representó un juego limpio, evitando grandes confrontaciones y siendo leal a sus amigos. Cuando tuvo la oportunidad de decidir el destino de sus compañeros al sortear la última placa de la temporada, optó por sacrificarse a sí mismo. Esto contrasta con la estrategia agresiva de la gran protagonista del ciclo, Furia Scaglione. Es un buen chico, lo que el público (casi siempre) prefiere.

Todo lo que hace parece estar motivado por lo que dijo en su video de presentación: "Yo quiero que mi vieja vea el programa y diga: 'estoy orgullosa de mi hijo'".

Su objetivo principal ya está cumplido. "Que mi hijo sea apoyado por toda la gente es divino. Estamos muy felices con todo lo que está logrando Bauti", comentó su madre, María Paysée. Su hermano Franco Mascia, quien estuvo dos semanas en la casa apoyándolo de cerca, coincidió y elogió su transparencia: "La gente lo quiere, tiene un papel muy importante, y lo mejor de todo es que está siendo él mismo".

Ahora le esperan otras metas: un posible premio material, comprobar si su honestidad es recompensada, ver si puede seguir los pasos de Braulio Assanelli, quien ganó La Voz Argentina en 2018 por voto popular, y luego enfrentar el futuro, retomar la música y descubrir qué le depara el destino.