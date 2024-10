Gonzalo Cammarota cuestionó a Eduardo Preve por denuncia contra Karina Vignola: "Me parece una canallada"

Gonzalo Cammarota cuestionó a su compañero en la radio M24, el periodista Eduardo Preve , luego de que este denunciara en la emisora que la comunicadora Karina Vignola cobró US$ 100.000 dólares por una campaña para la Secretaría de Deportes , algo que tanto Vignola como Cammarota desmintieron.

La denuncia de Preve fue en su espacio La tapadita del pasado lunes. Allí, contó que la Secretaría Nacional de Deportes "pagó de forma directa US$ 100.000 dólares a una comunicadora por micros en redes sociales sobre prevención de accidentes", y señaló que Vignola es "militante del Partido Nacional.

En su programa de streaming Es por ahí, Vignola desmintió que hubiera cobrado esa cifra, y afirmó que el pago fue de US$ 1500. Ante ese descargo, Preve retrucó con un posteo en X (exTwitter) presentando documentos y resoluciones sobre la campaña.

Todo el intercambio motivó que este miércoles Cammarota se refiriera al tema. " A Preve lo respeto muchísimo por todo lo que ha hecho, pero US$ 100.000 es una cifra completamente descabellada. Son cifras que solo se pueden manejar en el sicariato, porque hay otro comunicador con un contrato con una telefónica que era grande y ni siquiera llegaba a esa cifra", dijo en referencia a un contrato entre Orlando Petinatti y Antel por US$ 60.000 que Preve hizo público en 2023.

¿Y LOS OTROS 98.500? Karina Vignola dice que ella solo cobró 1.500 dólares. La Secretaría de Deportes pagó 100 mil dólares. No hubo licitación ni llamado a precios. Están los documentos y las resoluciones. pic.twitter.com/muhHqPklTo

El mensaje de Gonzalo Cammarota contra Eduardo Preve: "Es una canallada"

En su programa de M24, Justicia Infinita, Cammarota dijo que Vignola y su expareja, el también comunicador Gaspar Valverde, "se quedaron en seis meses sin nada, con un juicio en el medio. Se tuvieron que rebuscar, con dos hijas, después Karina tuvo un cuadro de depresión gigante, como ella lo ha contado, con un intento de autoeliminación. Eso le significó tener que tener soporte profesional, y es una familia que realmente la está peleando. Y eso me contrastaba con esos US$ 100.000".

"Karina dijo que cobró US$ 1500 por la campaña, y a partir de ahí me entró a dar mucha angustia, porque cuando vos te transformás en vocero para mucha gente, y en una referencia periodística, tenés un compromiso muy grande. Una cosa es meterse con el secretario de presidencia, otra con una laburante, una colega", dijo el conductor en referencia a Preve.

Embed - Sobre los agravios a Porzecanski y Vignola | #JusticiaInfinita 30/10

Cammarota contó que este martes, luego de grabar el programa que conduce para Canal 4, PH: podemos hablar, vio el posteo de Preve con las pruebas del pago. "Vi que había cambiado la información, se presentan pruebas de que quien cobró los US$ 100.000 fue una productora. Cada vez que un comunicador o figura va a participar de un proyecto, la productora que vende el proyecto, o el canal, utiliza la imagen del comunicador, porque somos en parte los que se supone que vendemos. Yo estoy en dossiers que presenta Canal 4 a los clientes con la pauta de PH, pero no es que yo cobre lo que dice esa lista de precios".

"Llamé a uno de los accionistas de Esdrújula TV, la productora, y él me explicó todo, Karina cobró esos US$ 1500. Las redes estaban plagadas de insultos espantosos hacia Karina Vignola, alguien que se quedó varias veces sin trabajo, que tiene dos hijas, que la pelea para llegar mes a mes. Le están diciendo que cobró cien lucas, y es mentira. A Eduardo le estoy diciendo desde ayer que lo que hizo está induciendo al linchamiento de una pobre persona, porque Karina no es una persona poderosa", afirmó Cammarota.

"Cuando pegás abajo estás abusando"

"Después de años de ser un reverendo sorete, aprendí que se le pega al que está a la par o al que está arriba, cuando pegás abajo estás abusando, y Eduardo, que muchas veces recibió los golpes y la presión de gente realmente poderosa, debería saber que no está bien pegarle a una pobre comunicadora y hacerla mierda, porque hay gente que cuando Eduardo publica algo, lo toma como completamente cierto", agregó Cammarota en Justicia Infinita.

El conductor contó que en Esdrújula "también están hechos mierda", y que los US$ 100.000 "en gran parte se usó para pagar servicios y montar una campaña. Los números que me mostraron hablan de una cosa hecha de buena fe. Después si quieren discutimos de la pertenencia política de la campaña, porque estamos en democracia y podemos discutir si esos micros tenían que hacerse o no", agregó.

Cammarota señaló que la denuncia de Preve "Me parece una canallada, algo tremendamente injusto. Ella contó que se desilusionó del Frente Amplio y pasó a militar para el Partido Nacional, ¿estamos en un país donde por decir eso tenemos que ensuciarte de esta manera?".