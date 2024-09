Sergio Gonal: "Hace 30 años le mandé un casete a Marcelo Tinelli y quedé en VideoMatch"

En conversación con El Observador Gonal recordó la emoción y los nervios que pasó por esa primera oportunidad con Tinelli: "Es increíble, ya pasaron 30 años, pero la historia comienza el año anterior, en 1993. Marcelo había hecho una convocatoria a nuevos humoristas y yo me anoté al casting que era en el teatro Belisario de la calle Corrientes. Había una cola enorme y a mi mucho los casting no me gustan, porque tienen una cosa muy fría, y capaz lo agarras cansado al que te lo hace", recordó.

"Estaba el productor Daniel Jacuvovich que me dijo 'tenes 3 minutos para hacer tu acto'. No me fue bien, no quedé, cuando me tocó a mí los agarre cansados, había una fila de dos cuadras. En ese casting queda Toti Ciliberto. Toti salió contento y contó que le habían preguntado la dirección, si tenía disponibilidad, a mi no me preguntaron nada, así que dije 'marché', y me volví con mi bolso a Mar del Plata", agregó.

¿Pero ese casete tuvo un viaje increíble porque se perdió?

Muy loco. Yo mando ese casete a TM, que era la productora de Tinelli, la oficina estaba en la calle Florida 686, y la telefonista se llamaba Paola, entonces llamaba y hablaba con ella. Era tan insistente que ya éramos como amigos, la llamé muchas veces porque en aquella época vos tenías que despachar el casete en una empresa de trasporte y luego que lo distribuyan, demoraba varios días. Confirmo que llegó y le digo '¿Cuándo lo ve Marcelo?' 'Mirá, es un proceso, el casete está acá arriba, lo ve primero Claudio Villarruel', me dice.

Yo quería saber si lo veían, y que devolución me hacían. Pasaron como 15 días, vuelvo a llamar a Paola y me atiende un tipo 'hola soy el pintor estamos acondicionando la oficina, los que estaban ya se mudaron', casi me muero. Justo el tipo tenia el nuevo teléfono y la llamo a Paola, y me dice 'ah, el de Mar del Plata; mirá, esta todo revuelto porque recién nos mudamos a la nueva oficina en Nicaragua y Uriarte. No se donde puede estar tu casete'. Entonces le dije: lo edito de nuevo y lo llevo personalmente'.

¿Estabas decidido a entrar en el nuevo elenco de VideoMatch?

Yo me sentía en la misma sintonía del programa, me divertía todas las noches, y decía 'quiero estar ahí'. Entonces edito un nuevo casete, me tomo el bus, llego a Retiro y trato de ir a las oficinas, me perdí dos veces porque me equivoque de bondi, pero al final llego a la zona. En ese momento se descarga una lluvia tremenda y se inunda todo el barrio, me empapé y cuando llego ¿Quién me abre la puerta? Paola (risas). Hola, soy Sergio Gonal, 'ah el de Mar del Plata', me dice, y me da una toalla para secarme, se apiadó de mí. En eso baja el Chato Prada y me dice: 'Conozco tu historia, se que perseveraste para traer este casete, te prometo que lo va a ver Claudio (Villarruel)'. Me volví a Mar del Plata y seguí con mi programa. Y por agosto o setiembre de 1994, un día me llama el Chato y me dice, 'le gustó a Claudio y a Marcelo'.

Empezaste con el elenco del VideoMatch del 95, ¿con qué arrancaste?

Viajo en febrero del 95 y nos presentan a los nuevos, Estaban Carna (Jorge Crivelli), Los Loprete que eran Fena Della Maggiora y Carlitos Sturze y también estaba Torry. Cada uno tenía que hacer lo suyo, te largaban a la calle y tenías que traer material. En mi caso lo que había gustado era La nota paga, entonces tuve la suerte que el primero que paro para hacer la nota en Cabello y Salguero (cada vez que paso por esa plaza, agradezco), le hice la nota y cuando se fue le quise cobrar y medio que discutió, pero me pagó 15 pesos (risas). Era todo en broma porque yo hacía un periodista trucho, todo sanata, y fue una bendición, porque esa fue la primera nota que salió al aire, una bendición.

¿Te traigo ahora al Cantando 2024, te gustaría integrarte?

No, ni loco, no es lo mío.

¿No editaste un disco y fuiste disco de oro con Marta cuando pueda te vacuno?

Cuatro discos de platino, pero lo hice en broma. El primer disco era absolutamente en broma porque yo sentía que estaba componiendo un personaje y fue un éxito de ventas, se escuchaba en todos los boliches. En el segundo disco que me hicieron cantar un poco mejor, que tenía que respetar las melodías, tenia que ser mejor, se cayo todo. Yo les decía que es un personaje El Lobizón del Oeste, canta como le sale al personaje. Como se vendió tanto el primer disco, para el segundo lo quisieron mejorar y yo les decía: no hace falta porque esto es en joda. Me pusieron profesor, que respetara la melodía, que entonara, que sostuviera la voz. Si el otro disco se vendió desafinado, para que vamos a afinarlo.

Pero si te llama hoy el Chato para el Cantando 2024, ¿qué haces?

No, no hay manera. Me gusta todo lo que tiene que ver con la actuación, con hacer algo divertido, pero mostrar algo que yo no se hacer, algo que no manejo, no. Le diría que no.

¿Cuando volvés a Uruguay para hacer Cafe ConSergio, tu unipersonal?

Pronto, hicimos Montevideo y San Carlos. Estaré de nuevo por Uruguay, el 3 de octubre en el Teatro Rex de Tarariras con este espectáculo que remite a la época del Café Concert y juego con cosas de esa época. Como se conocían las parejas, como se conocieron mis viejos y como se conocen las parejas de hoy. Hasta la manera de salir a comer. Ahora vas a un bar y te ponen en el menú 'grupo de verduras hervidas en su propio jugo con un corte vacuno'. Un puchero, hoy te lo modifican porque queda mas lindo.