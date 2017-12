Estiman que las exportaciones forestales caerán 2% en 2018

Se estima que en 2018 el valor de las exportaciones forestales caerá menos de 2% en relación a 2017. Serían iguales en celulosa pero habrá una caída muy fuerte de 70% en las exportaciones papeleras por el cierre de la fábrica Fanapel.





Por otra parte, disminuirían 0,9% las ventas de maderas y manufacturas, según el Anuario 2017 de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa). Se estima que en 2017 las exportaciones forestales registrarán una caída de 1,6%, al sumar US$ 1.503 millones.





Los negocios al exterior de celulosa, que representan 85% del valor de las exportaciones forestales, generarán un ingreso que se mantendrá constante en US$ 1.242 millones, aproximadamente. Corresponde a un volumen de 2,606 millones de toneladas embarcadas, 3,7% superior a 2016.





Los restantes rubros con mayor valor exportado luego de la celulosa son: maderada aserrada, con US$ 91 millones; tableros contrachapados, US$ 61 millones; chips, US$ 59 millones; papel y cartón, US$ 32 millones; y rolos de eucalipto, US$ 18 millones.





Por otra parte, a partir de 2017 se inició una corriente exportadora de rolos de pino con destino a China. Al cierre del tercer trimestre las ventas ascendían a US$ 18,3 millones, por 259 mil toneladas embarcadas, lo que generó un precio FOB promedio de US$ 71 la tonelada. Y, de mantenerse el ritmo, se exportaría este año por un valor cercano a los US$ 24 millones.





El precio de la celulosa para este año alcanzó un promedio de US$ 477 la tonelada, lo que marca una baja de 3,6% con relación a 2016.





Los rolos de eucalipto cotizaron a US$ 136, con un aumento leve de 0,5%. Los chips se negociaron a US$ 103.con un aumento leve de 1%. La madera aserrada se pagó a US$ 505, lo que marcó una suba de 6,9%. Los tableros contrachapados a US$ 542, subieron 3%; y el papel y cartón a US$ 1.765 la tonelada, con una variación al alza de 37,3%.





