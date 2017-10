Fiscal de Corte quiere que fiscales se rijan por un código de ética

Una investigación a más de una decena de policías en un juzgado de Crimen Organizado en el año 2013 por una estafa con vales de nafta terminó involucrado al menos a nueve fiscales penales. Durante las indagatorias, varios de los policías mencionaron que los representantes del Ministerio Público cargaban combustible a través del Cuerpo de Abastecimiento y Mantenimiento Automotriz (Cayma).





Cuatro años después, el caso sigue siendo recordado por el fiscal de Corte , Jorge Díaz, como una prueba de que hay muchas situaciones a las que se enfrentan "que estaría bueno que estuvieran reguladas", y a las que se debe poner "blanco sobre negro". Esa regulación debe –según Díaz– estar sintetizada en un código de ética de la Fiscalía que se propone impulsar.





No es la primera vez que lo plantea. En 2013, el jerarca había creado una comisión integrada, entre otros, por la entonces fiscal adjunta de Corte, Inés Abadie y el fiscal Juan Gómez –que en ese momento estaba en Crimen Organizado- para que redactaran un código de ética. Sin embargo, el proyecto naufragó porque la Fiscalía General de la Nación todavía no era una dependencia descentralizada y dependía del Ministerio de Educación y Cultura y no tenían mucho margen para llevarlo adelante, según explicó el fiscal de Corte a El Observador.





"Es menester discutir y aprobar a la brevedad posible un código de ética" Jorge Díaz, fiscal de Corte, en su página de la red social Facebook





Pero con la aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía en enero de este año, la situación cambió. "En nuestra condición de servidores públicos, los fiscales debemos desarrollar nuestra función con estricto apego a normas éticas. El literal H, del artículo 61 establece que es obligación de los fiscales: 'Desempeñar éticamente sus funciones con prontitud, diligencia y responsabilidad'. Por su parte, el literal B, del artículo 67 establece que es falta grave: 'Violación de los principios éticos que comprometiere el decoro del cargo'", escribió Díaz en su página de la red social Facebook.





"Actuar éticamente es una condición necesaria en el ejercicio de la función pública. Quienes no lo hacen deberían ser alejados de la misma", había escrito también en su cuenta de la red social Twitter hace algunos días.





El fiscal de Corte afirmó a El Observador que consultará a la Asociación de Fiscales del Uruguay para juntos crear el código. Consultada por El Observador, su presidenta, Dora Domenech, indicó que un código de ética "no aporta nada, absolutamente nada. La ética es de la naturaleza misma del cargo. Nosotros no lo necesitamos. No sé si lo necesitarán los fiscales más jóvenes", dijo. Díaz indicó que en caso de que en la asociación no apoyen la iniciativa, buscará crear una comisión como en 2013.

A su vez, explicó que lo que pretende con el código de ética es que los incisos de la ley a los que se refería se bajen más a tierra, teniendo en cuenta además que a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) serán los fiscales quienes lleven adelante las investigaciones. Con el CPP que regirá desde el 1º de noviembre, l os fiscales estarán dirigidos por instrucciones generales que ya fueron aprobadas.





Otra fiscal que se opuso a la idea de Díaz fue Gabriela Fosatti. "El mensaje debería ser explicarle a la gente cómo están trabajando los fiscales. El código de ética también debería incluir sus derechos y limitar la asignación irracional de tareas, porque ello generará errores. Si así fuera, en mi humilde opinión, será la cabeza la responsable", escribió como respuesta a la publicación de Díaz en su Facebook.





Fuente: