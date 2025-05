De la B a la A: la radiografía que explica la fuerte crisis de Boca Juniors en Argentina

Una de las mayores críticas que recaen sobre el ídolo y presidente del club, Juan Román Riquelme , es la de no haber contratado a un entrenador tras el despido de Fernando Gago , cesado hace tres semanas luego de perder 2-1 el superclásico contra River Plate.

De cara a la recta final del campeonato, Riquelme decidió mantener de forma interina a Mariano Herrón, DT a cargo de los juveniles. En ese lapso el Xeneize no ganó: empató con Tigre (1-1) y con Lanús (0-0, venció 4-2 por penales) y perdió con Independiente.

Riquelme.jpg Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors AFP

La caída ante los Diablos Rojos lo deja fuera de carrera en el segundo torneo que afrontó en la temporada, luego de una dolorosa eliminación en la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima en la segunda ronda.

"No sé si hablar de fracaso, pero sí que no cumplí los objetivos que me había planteado, que era llegar al primero de junio (día en el que se juega la final del Apertura)", expresó Herrón.

La prensa argentina asegura que Riquelme busca un técnico de experiencia para afrontar el mayor reto de 2025: el Mundial de Clubes, que se inicia a mediados del próximo mes en Estados Unidos y hasta el cual el equipo azul y oro no tendrá más acción.

"Esto estaba cantado desde hace tiempo. Y la gente salió de la cancha entregada porque todos sabíamos que esto iba a pasar. Todos menos el presidente, que no quiso traer un técnico", dijo Cristian Traverso, exjugador de Boca, en el canal TyC Sports.

O de Ocaso

Si bien es presidente desde fines de 2023, Riquelme ya estaba a cargo del fútbol profesional de la entidad desde la gestión de Jorge Ameal (2019-2023).

Desde entonces tuvo a seis entrenadores: Miguel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Jorge Almirón, Diego Martínez y Gago, más los interinatos de Herrón.

Boca.jpg Boca Juniors, eliminado de todo AFP

El panorama fue de mayor a menor, porque Boca obtuvo cinco títulos con Russo, Battaglia e Ibarra durante esas primeras temporadas. Pero el último festejo se produjo en marzo de 2023, cuando ganó la modesta Supercopa Argentina.

A partir de ese momento inició una sequía de dos años que incluyó las gestiones de Almirón, Martínez y Gago, cuyo ciclo duró poco más de seis meses, y ya lleva diez campeonatos sin ganar el título.

La última buena actuación de Boca fue la llegada, aun con varios altibajos, a la final de la Libertadores de 2023. Pero perdió el duelo decisivo 2-1 contra Fluminense en el Maracaná en la prórroga.

C de Colapso copero y en clásicos

A Boca no le está yendo bien en los duelos ante los rivales clásicos. El declive se acentuó el año pasado, en el que no celebró triunfos en los últimos seis partidos contra adversarios históricos (2-1 y 2-0 ante Racing, 1-0 y 2-1 frente a River, 0-0 y 1-0 con Independiente), salvo la victoria en agosto de ese año ante San Lorenzo (3-2).

En las copas internacionales, de especial interés para la parcial xeneize, el panorama también empeoró. Tras la final de la Libertadores de 2023, debió conformarse con jugar la Copa Sudamericana al año siguiente. Fue eliminado en octavos.

Este año, en tanto, accedió a la fase previa de la Libertadores, pero cayó en la segunda ronda y ni siquiera ingresó en la Sudamericana.

A de Ambiente enrarecido

El clima en La Bombonera ya se había enrarecido en el angustioso triunfo por penales sobre Lanús en los octavos del Apertura, y la paciencia del hincha pareció agotarse por el flojo rendimiento colectivo.

"Que se vayan todos, que no quede ni uno solo", tronaron los hinchas en su descontento. Luego de la derrota ante Independiente gritaron: "la comisión (directiva) se va a la puta que lo parió", una queja hacia los dirigentes y de manera más indirecta hacia Riquelme, que siguió el traspié desde uno de los palcos del templo boquense.

El prosecretario del club, Alejandro Veiga, pidió que "el plantel", en el que sobresale el delantero uruguayo Edinson Cavani, "dé la cara por el presidente".

"Boca es un club muy particular: juega mal y la culpa la tiene el presidente", dijo a radio Del Plata.

El mal semestre parece haber reducido buena parte del enorme apoyo que recibió Riquelme a fines de 2023, cuando ganó las elecciones con el 65% de los votos.

