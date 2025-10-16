"El máximo responsable es Marcelo Gallardo": mirá lo que dijo Jorge Brito, presidente de River Plate

Marcelo Gallardo atraviesa su peor momento futbolístico como entrenador de River Plate , en un año en el que los resultados no acompañaron en absoluto, sumado a un mal rendimiento colectivo del equipo y de duros resultados negativos que colmaron la paciencia del hincha y así se lo hizo saber.

La derrota de local ante Sarmiento hizo que el hincha colapse por completo y se haga escuchar en el estadio Monumental , lo que provocó que entonaran la canción "jugadores, la con* de su madre, a ver si ponen huevos que no juegan con nadie" .

En una entrevista con ESPN , el presidente de la institución de Núñez, Jorge Brito , habló sobre el equipo y responsabilizó al entrenador del presente futbolístico: "Claramente los resultados no están a la altura de lo que esperamos. Los jugadores no están a la altura de lo que hoy esperamos en River. La gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Gallardo es el principal responsable" , dijo.

No obstante, no puso en discusión su continuidad de cara al año que viene por parte de ningún partido político, teniendo en cuenta que el 1 de noviembre habrá elecciones en River: "Aún con cuatro derrotas y en tiempo de elección, ningún candidato ha hablado de un cambio de director técnico. La gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Gallardo es el principal responsable . Pero la decisión de seguir o no es de él cuando le venza el contrato. A fin de año decidirá".

En esa misma línea, el presidente millonario, que dejará su rol una vez consumados los comicios (Stefano Di Carlo es el candidato de parte del oficialismo), aseguró que "tenemos un gran cuerpo técnico, el que todos en River queremos, el que tantas alegrías no has dado y con jugadores que pueden revertir esto rápido. Siempre hemos tenido una relación cercana con Marcelo, tanto en las buenas como en las malas", agregó.

La peor racha de River Plate en 43 años

Y es que la derrota en el Monumental ante Sarmiento se suma a la caída, también de local, ante Deportivo Riestra, la dura eliminación ante Palmeiras en cuartos de final de la Copa Libertadores, la derrota ante Atlético Tucumán y Rosario Central. Esto se traduce en seis derrotas en los últimos siete partido, su peor racha en 43 años.

De los últimos 7 compromisos que tuvo River Plate, únicamente ganó ante Racing Club en los cuartos de final de la Copa Argentina, competencia que está obligado a ganar ya que otorga el acceso directo a la Copa Libertadores del próximo año. Un detalle a tener en cuenta es que, de momento, en la tabla anual se encuentra en puestos de repechaje.

Esta última seguidilla de resultados negativos, se agrega a la inversión de casi 60 millones de dólares que hizo el club para reforzar el equipo y ningún jugador estuvo a la altura.

Además, se agrega que en el Torneo Apertura en la primera parte del año quedó eliminado en cuartos de final en el Monumental ante Platense, perdió la final de la Supercopa Internacional contra Talleres y no logró pasar la fase de grupos del Mundial de Clubes cuando era accesible.