Juan Román Riquelme rompió el silencio y respondió a las duras críticas del periodista Gabriel Anello, quien lo llamó "negro", "marrón" e "ignorante"

"Yo todo esto me lo tomo de una manera muy simple. Para mí hay cosas que son muy importantes. Ser respetuoso, por ejemplo . Puedo estar de acuerdo con algo o no, pero siempre trato a la gente con respeto , eso es lo que me enseñaron mis padres", expresó en primera instancia el presidente de Boca Juniors .

"Yo estoy orgulloso de decir que soy de Don Torcuato , que soy argentino, que amo mi país. Me tocó un color de piel normal. Tengo respeto hacia todos. He tenido la suerte de ser futbolista con el equipo de mi vida. Eso me ha dado mucha felicidad, cariño de la gente. Pero también que me vean como un mal", sostuvo el exjugador Xeneize .

"Me ven como malo porque yo no he transado con nadie. Si hubiera transado, seguramente dirían todos que soy el mejor jugador del fútbol argentino. No haber transado me hace feliz", agregó. Por otro lado, anunció que tomará medidas legales contra el periodista por sus dichos.

"Mi hija me habló del tema. Me dijo que había audios de un hombre que estaba muy nervioso y que hablaba de mí. ‘Ah, mirá que bien’, le contesté y ella respondió: ‘Si nos quedamos con eso, jamás van a parar. Lo único que te quiero decir es que trabajes tranquilo y que sos el negro más lindo del mundo’", reveló Riquelme.

Anello se disculpó con Juan Román Riquelme

Unas horas más tarde de su descargo y de lanzar dichos discriminatorios y repudiantes contra el presidente de Boca, Gabriel Anello se disculpó en el programa del miércoles: "Claramente me extralimité. Me fui un cambio más. No es una excusa, pero no me sentía bien y me tendría que haber ido", señaló.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1920113987250786467&partner=&hide_thread=false "Anello":

Por los comentarios de Gabriel Anello contra Juan Román Riquelme pic.twitter.com/KcX3QuhOQU — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 7, 2025

"Estoy cansado que me operen todo el tiempo, pero le erré y me equivocó. Quise hacer una comparación y me salió mal. Pero yo voy a seguir criticando a Riquelme", argumentó el periodista. "No quiere decir que no siga criticando a Juan Román Riquelme porque su gestión es paupérrima. La grandeza del ser humano y la valentía del hombre es pedir disculpas. Yo voy a seguir siendo el mismo", concluyó.