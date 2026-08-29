El historial clásico de los futbolistas de Peñarol y Nacional: el tricolor tiene al jugador más experimentado, pero el manya tiene más partidos en total y más victorias

Peñarol y Nacional se enfrentarán este domingo a las 15:30 en el Estadio Campeón del Siglo por un nuevo clásico del fútbol uruguayo , correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Será el tercer clásico del año , luego de que el carbonero le ganara la Supercopa Uruguaya al bolso por penales y lo venciera 1-0 en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura.

Además de querer ganar su primer enfrentamiento ante el carbonero en el año, Nacional buscará vencer a Peñarol de visitante y sin su público para acercarse a su rival de todas las horas en la Tabla Anual. Tiene 38 puntos, a nueve del manya que es el puntero de la acumulada y con un partido más.

Peñarol, en tanto, sabe que de ganar dejará casi sin esperanzas al tricolor de alcanzarlo en la Anual , mantendrá su invicto en el año y se perfilará en el Torneo Clausura , en el que actualmente suma 4 puntos con el partido pendiente ante Montevideo City Torque, a cinco del puntero Liverpool.

El equipo que trabajó Daniel Carreño en Nacional para el clásico contra Peñarol y las dudas que busca despejar

Las contundentes estadísticas de Peñarol sobre Nacional en el Campeón del Siglo donde jugarán el clásico del Torneo Clausura

La experiencia es una de las cualidades más mencionadas en la previa de cada clásico. Referí recopiló los partidos oficiales de todos los futbolistas de los planteles de Peñarol y Nacional para constatar qué equipo tiene a más jugadores con historial en la materia, y el carbonero lleva la delantera.

La experiencia en clásicos de los jugadores de Peñarol y Nacional

Si se suman los encuentros oficiales disputados por cada uno de los integrantes del plantel de ambos equipos, Peñarol acumula 121 partidos clásicos y Nacional 89.

En esa tabla acumulada, la única ventaja que tiene Nacional es contar con el jugador más experimentado en estos partidos: Sebastián Coates. El capitán tricolor lleva 19 clásicos jugados, con siete victorias (número más alto de ambos planteles), ocho empates y cuatro derrotas, además de un gol anotado. En los ocho empates hubo tres definiciones por penales, de las que Nacional ganó una y perdió dos.

Sebastián Coates en el clásico entre Nacional y Peñarol del Torneo Clausura 2024 Foto: Inés Guimaraens

Peñarol tiene cuatro jugadores con más de diez clásicos. El más experimentado es Lucas Hernández (18 partidos, con cinco victorias, diez empates y tres derrotas), le sigue Jesús Trindade (16 encuentros, con cuatro victorias, seis empates y seis derrotas, la cifra más alta de ambos planteles) y completan el podio el capitán Maximiliano Olivera y Leonardo Fernández (los dos con 11 partidos, con dos victorias, seis empates y tres derrotas), con el 10 lesionado desde el arranque de la temporada.

Nacional, por otra parte, tiene además de Coates a Luis Mejía (16 enfrentamientos, con cinco victorias, nueve empates y dos derrotas) y Maximiliano Silvera, este último con una salvedad: de los 11 clásicos que jugó, nueve lo hizo con la camiseta de Peñarol (una victoria, cinco empates y tres derrotas) y dos con la del tricolor (un empate y una derrota).

En Peñarol también pasa por esta situación Franco Romero, que disputó dos clásicos con Nacional entre 2023 y 2024, pero todavía no se estrenó en estos cruces con su actual club.

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya 2025 FOTO: Gastón Britos/FocoUy

En la otra punta de esta tabla, ambos equipos tienen varios jugadores que esperan jugar su primer clásico este domingo. En Nacional Tomás Viera, Francisco Calvo, el recién llegado Gastón Martirena, Bruno Zuculini y Tiziano Correa, cinco futbolistas que se perfilan como titulares, podrían debutar en este tipo de partidos, al igual que Alexis Martín Arias, Benjamín Núñez, Santiago Silva y los juveniles Luciano Rodríguez y Luciano González.

Del último equipo que plantó Peñarol en el Clausura ante Deportivo Maldonado, solo Thiago Espinosa y Leonel Jaime no jugaron contra Nacional con la camiseta carbonera. Luis Angulo, el recién incorporado Gonzalo Gellini, Brian Barboza y los juveniles Ignacio Alegre, Tomás Olase, Julio Daguer, Brandon Álvarez y Luciano González tampoco tienen clásicos en la espalda.

Los goles clásicos

Silvera anotó dos de los seis goles que Nacional acumula en clásicos, pero ambos los convirtió contra el tricolor con la camiseta mirasol. Camilo Cándido es el actual máximo goleador clásico con la camiseta alba con otros dos tantos, mientras que Coates y Juan Cruz de los Santos completan la lista con un tanto cada uno.

Maximiliano Gómez, máximo goleador del equipo, tiene cinco clásicos jugados (una victoria, dos empates y dos derrotas) pero todavía no logró convertir.

Peñarol tiene ocho goles clásicos en su plantel, pero dos de esos goles fueron anotados por Jonathan Rodríguez y otros dos por Leo Fernández, que no estarán disponible por lesión. Matías Arezo es el único jugador de los dos planteles con tres goles, y Lucas Hernández convirtió el gol restante.

Abel Hernández, el otro goleador de Peñarol, solo tiene dos clásicos jugados entre sus tres pasajes por el club (2008, 2023 y el actual en 2026), y no anotó en ninguno.

Matías Arezo celebra uno de sus tres goles contra Nacional, en el Torneo Apertura 2025 Foto: Gastón Britos/Focouy

Las victorias, empates y derrotas

Si se consideran las victorias, el manya también está arriba en la tabla acumulada: sus jugadores ganaron 31 de los 121 partidos que jugaron, con Lucas Hernández como el futbolista con más victorias, cinco.

Nacional tiene 24 partidos ganados entre todos sus futbolistas, y aunque el número acumulado es menor el porcentaje es apenas superior al del manya, ya que esa cifra representa el 26,9% de los encuentros totales jugados, por encima del 25,6% de victorias de los representantes carboneros.

La cifra de empates (incluyendo aquellos partidos que se definieron por penales) es altísima: los futbolistas de Peñarol empataron el 51,2% de los clásicos que jugaron (32 partidos de 121), lo que significa que de cada dos clásicos disputados por un jugador de este plantel hubo un empate, mientras que los jugadores de Nacional empataron 40 de los 89 cruces que acumulan (un 44,9%).

La estadística también marca que Nacional tiene un mayor porcentaje de derrotas que Peñarol. El bolso acumula 25 derrotas, un 28% del total, mientras que el manya tiene 28 partidos perdidos, pero con más encuentros disputados el porcentaje se reduce al 23,1%.

Uno por uno, el historial clásico de los jugadores de Peñarol y Nacional

Peñarol

JUGADOR CLÁSICOS JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS GOLES ACLARACIONES Lucas Hernández 18 5 10 3 1 Dos tandas de penales, dos ganadas Jesús Trindade 16 4 6 6 0 Una tanda de penales, una ganada Maximiliano Olivera 11 2 6 3 0 Dos tandas de penales, una ganada y una perdida Leonardo Fernández 11 2 6 3 2 Tres tandas de penales, dos ganadas y una perdida. No disponible por lesión. Javier Cabrera 7 1 4 2 0 Dos tandas de penales, una ganada y una perdida Matías Arezo 7 3 3 1 3 Una tanda de penales, una ganada Nahuel Herrera 7 2 4 1 0 Dos tandas de penales, dos ganadas. No disponible por lesión. Leandro Umpiérrez 6 2 3 1 0 Dos tandas de penales, dos ganadas. Eric Remedi 5 1 3 1 0 Dos tandas de penales, dos ganadas. Washington Aguerre 4 1 2 1 0 Una tanda de penales, una perdida. Eduardo Darias 4 0 2 2 0 Una tanda de penales, una ganada Facundo Batista 4 1 2 1 0 Dos tandas de penales, una ganada y una perdida Jonathan Rodríguez 3 2 0 1 2 No disponible por lesión. Franco González 3 0 3 0 0 Una tanda de penales, una ganada Lucas Ferreira 2 1 1 0 0 Una tanda de penales, una ganada Abel Hernández 2 1 0 1 0 Franco Romero 2 0 2 0 0 Los dos clásicos los jugó en Nacional entre 2023 y 2024. Stiven Muhlethaler 2 0 1 1 0 Una tanda de penales, una ganada Diego Laxalt 2 1 1 0 0 Una tanda de penales, una ganada Mauricio Lemos 1 1 0 0 0 Nicolás Fernández 1 1 0 0 0 Sebastián Britos 1 0 1 0 0 Una tanda de penales, una ganada Kevin Rodríguez 1 0 1 0 0 Una tanda de penales, una ganada Andrés Madruga 1 0 1 0 0 Una tanda de penales, una ganada

*Thiago Espinosa, Leonel Jaime, Brian Barboza, Luis Angulo, Gonzalo Gellini, Ignacio Alegre, Tomás Olase, Julio Daguer, Brandon Álvarez y Luciano González no disputaron clásicos.

Nacional

JUGADORES CLÁSICOS JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS GOLES ACLARACIONES Sebastián Coates 19 7 8 4 1 Tres tandas de penales, una ganada y dos perdidas Luis Mejía 16 5 9 2 0 Tres tandas de penales, una ganada y dos perdidas Maximiliano Silvera 11 1 6 4 2 Solo jugó dos de esos clásicos con Nacional (un empate, una derrota, sin goles). Tres tandas de penales: una ganada y una perdida con Peñarol, y una perdida con Nacional. Camilo Cándido 8 3 1 4 2 Luciano Boggio 7 1 4 2 0 Dos tandas de penales, dos perdidas. Emiliano Ancheta 5 1 3 1 0 Dos tandas de penales, dos perdidas. Maximiliano Gómez 5 1 2 2 0 Una tanda de penales, una perdida. Lucas Rodríguez 4 1 2 1 0 Una tanda de penales, una perdida. Nicolás Rodríguez 4 3 1 0 0 Juan Cruz de los Santos 3 1 2 0 1 Una tanda de penales, una perdida. Agustín Rogel 2 0 0 2 0 Tomás Verón Lupi 2 0 1 1 0 Una tanda de penales, una perdida. Agustín Dos Santos 1 0 1 0 0 Una tanda de penales, una perdida. Rodrigo Martínez 1 0 0 1 0 Baltasar Barcia 1 0 0 1 00

*Tomás Viera, Francisco Calvo, Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Tiziano Correa, Alexis Martín Arias, Benjamín Núñez, Santiago Silva, Rubén Botta, Luciano Rodríguez y Luciano González no tienen clásicos disputados