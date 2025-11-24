Geely acelera en Uruguay: el éxito del EX5 dispara anuncios que pueden cambiar la movilidad local

Geely continúa fortaleciendo su presencia en Uruguay y en la región, respaldada por el notable desempeño del Geely EX5, su SUV 100% eléctrico , que acaba de superar las 210.000 unidades vendidas a nivel global a tan solo 15 meses de su lanzamiento.

Este hito se suma a los recientes reconocimientos internacionales por diseño, los avances de la constelación satelital GEESATCOM y la expansión de su capacidad logística global con un nuevo barco Ro-Ro propio.

En Uruguay, el EX5 se ha convertido rápidamente en uno de los modelos más destacados del portafolio de la marca. El modelo permitió a Geely consolidarse dentro del segmento de vehículos eléctricos , impulsando su crecimiento local gracias a su equilibrio entre diseño, autonomía, tecnología y confort de manejo.

Desde su arribo a Uruguay, Geely se ha posicionado entre las marcas de mayor crecimiento en el mercado automotor , respaldada por una red de concesionarios en expansión y una estrategia que prioriza la calidad, la innovación y un servicio postventa robusto. Con una visión de largo plazo, la compañía apunta a construir una propuesta de valor sólida y confiable para los usuarios uruguayos.

El EX5 ha sido clave en este proceso. Su éxito global responde a una combinación de eficiencia, diseño y tecnología avanzada, incluyendo un sistema de propulsión eléctrica de última generación, un consumo energético líder en su clase y actualizaciones OTA que permiten que el vehículo evolucione continuamente.

Reconocimiento internacional: el EX5 gana el premio TADA en el Salone Auto Torino 2025

El diseño global de este modelo fue nuevamente reconocido al obtener el Torino Automotive Design Award (TADA) durante el Salone Auto Torino 2025. Este premio se suma a una serie de galardones internacionales, entre ellos Red Dot (Alemania), A’ Design Award (Italia), IDA Gold (Estados Unidos) y MUSE Platinum Award (Estados Unidos).

Estos galardones afianzan a Geely como una marca con un lenguaje de diseño moderno y coherente, ampliamente apreciado en los mercados más exigentes del mundo.

Innovación en movilidad inteligente: Geely completa la Fase I de su constelación satelital

En un avance inédito dentro de la industria automotriz, Geely finalizó la Fase I de su constelación satelital GEESATCOM, alcanzando 64 satélites en órbita. Esta red permite brindar servicios de comunicación IoT satelital en tiempo real, cubriendo rangos de 60° norte–sur y procesando hasta 340 millones de comunicaciones por día.

Gracias a tecnología propia, incluyendo chips, módulos y operación autónoma de constelación, la red ofrece servicios a costos significativamente menores que los de la industria tradicional, impulsando nuevas oportunidades en conectividad, navegación, logística, movilidad inteligente y seguridad.

Expansión logística global: Geely incorpora su segundo barco Ro-Ro propio

La marca continúa fortaleciendo su red logística global con el lanzamiento del “Jisu Glory”, el segundo barco Ro-Ro de propiedad de Geely Holding Group. Con capacidad para 7.000 vehículos y propulsión basada en LNG de bajas emisiones, esta embarcación mejora la independencia logística de la compañía y optimiza los procesos de exportación hacia Europa y otros mercados clave.

El crecimiento de Geely en más de 30 países se ve reforzado por esta infraestructura propia, que permite asegurar tiempos de entrega más eficientes y una operación más sostenible.

Vessel with cars (1)

Uruguay se prepara para la llegada del EX2 en 2026

De cara al próximo año, Geely Uruguay se prepara para el lanzamiento del Geely EX2, el vehículo eléctrico más vendido de China en su segmento. Este nuevo modelo ampliará la oferta de movilidad eléctrica en el país, con un enfoque más urbano, diseño innovador y una propuesta altamente competitiva para nuevos públicos.

Hacia una movilidad más inteligente y sostenible

Con un portafolio en crecimiento, inversiones estratégicas en innovación y expansión internacional, y una visión centrada en la movilidad del futuro, Geely reafirma su compromiso con Uruguay y con el desarrollo de soluciones tecnológicas que impulsen una conducción más eficiente, conectada y sostenible.