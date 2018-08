Gremio de anestésicos quirúrgicos parará el 28 y 29 de agosto

Reclaman que el sindicato no tiene representación en los Consejos de Salarios y que el gobierno los excluye de la negociación colectiva

El sindicato de Anestésicos Quirúrgicos (SAQ) resolvió este martes en asamblea no adherir al paro general del PIT-CNT de este miércoles y convocar, en paralelo, otra medida sindical con suspensión total de actividades por 48 horas, prevista para el 28 y 29 de agosto en el sector público y privado.

El gremio se declara en conflicto hasta que el Poder Ejecutivo (PE) le reconozca su derecho a participar en las negociaciones colectivas de los Consejos de Salario, dado que, hasta ahora, no han sido invitados a integrar ninguna de las seis reuniones que se realizaron entre el gobierno y el sector de la salud.

"El Poder Ejecutivo solo reconoce al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) porque está afín con sus ideales, pero a nosotros ese sindicato no nos representa. Nos excluyen de la negociación colectiva", explicó a El Observador Marcos Schiopi, dirigente de la SAQ. Según detalló, el gremio de los anestésicos no se siente representado por el SMU porque tienen disciplinas con características diferentes. "El resto de los médicos desconoce totalmente la forma que tenemos de trabajar. Entonces es muy simple: no pueden defender nuestro empleo", añadió.

Una situación similar sucedió en el año 2015, cuando este colectivo también había quedado fuera de la negociación. En aquella oportunidad, la SAQ resolvió realizar un paro durante cinco días y, tras la medida sindical, el Ministerio de Trabajo resolvió considerar al grupo como un sector independiente pero solo por seis meses. Aceptaron, y hoy el problema volvió a renacer.

En un comunicado los anestésicos reclaman que gobierno cree un subgrupo específico permanente para este gremio de profesionales. "De la misma manera que el PE reconoce subgrupos dentro del sector del transporte, por ejemplo, donde hay cantidad de colectivos representados porque cada uno defiende intereses distintos, que se cree, entonces, también uno para nosotros", explicó Schiopi.

Pese al paro, el sindicato tiene previsto mantener la atención una guardia gremial en el sector de urgencias, emergencias y cirugías oncológicas. Si esta medida de conflicto no genera avances, el sindicato evaluará realizar diferentes acciones de conflicto, dijo Schiopi.

