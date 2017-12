Gustaf: "Quiero volver a la televisión"

Gustaf está cerrando un año de grandes cambios en su carrera. Al final de 2016 abandonó el ciclo periodístico Santo y Seña (Monte Carlo TV) y uno de los programas radiales más exitosos de la mañana: Las cosas en su sitio (Sarandí). Se embarcó en nuevos proyectos y fue así como debutó en la conducción al abrir la programación de Océano FM todos los días con Amanece que no es poco, su gran salto a concretar un programa propio luego de acompañar a Ignacio Álvarez durante 11 años.

También se estrenó como conductor en el ciclo Mus 360 en el canal por internet Vera TV.





También llenó nueve teatros Movie en 2017 con el monólogo Yo soy aquel, en el que recuerda su niñez en la peluquería de su madre en Paso Molino, y coronó el año el 9 de diciembre con el mismo espectáculo en Landia para cerca de 2.000 personas.





Para 2018 se propone volver a la pantalla chica, aunque aún no tiene un proyecto en concreto.





"Tengo muchas ganas de volver a la televisión ", dijo el actor. "Ahora tengo el abanico más abierto y podría ser como actor o como anfitrión", agregó.





"Conducir en radio me significó un aprendizaje y un crecimiento gigante, buenísimo, infernal"







Gustaf afirma que no hace balances a fin de año, y eso incluye no fijarse en cuántos teatros llenó, o en las mediciones de audiencia que tuvo en su año radial. "En Sarandí no las miraba", dijo el actor a El Observador, y aseguró que cuando el Buró de Radios las publicó hace menos de un mes tampoco las miró.





Durante todo el año, el comediante de 41 años condujo junto a la actriz Jenny Galván el ciclo Amanece que no es poco de 8 a 9 de la mañana en la 93.9 FM.





En un año de cambios para la emisora, cuyos programas más exitosos se mudaron a Del Sol, su audiencia no fue despreciable pero tampoco de las más altas. En esa franja horaria, Aire FM encabezó las mediciones con 3,2 puntos de rating (casi 42.000 oyentes en Montevideo y área metropolitana), seguida por Del Sol con 2,2, Sarandí también con 2,2; Océano registró 0,9.





"La clave está en seguir teniendo la esencia de ese que actuaba para una mesa de tres personas"







Gustaf aseguró que siempre se propone hacer cosas nuevas para salir de su zona de confort e irse de uno de los programas más escuchados, donde salía tres veces por semana, para emprender su propio espacio "fue un desafío precioso".





"No tenés que creerte que está todo conquistado porque el teatro esté lleno. Eso no es verdad"







"Nunca había tenido un programa propio", dijo Gustaf. "Me significó un aprendizaje y un crecimiento gigante, buenísimo, infernal", expresó.





El comediante dijo que tanto en Océano como en Vera TV descubrió una faceta de sí mismo que desconocía y que quiere seguir explotando: la de anfitrión, un rol en el que se siente cómodo.





"No es exclusivamente el actor, sino el que te abre la puerta para que vos ingreses a su mundo. Antes yo solamente era ese mundo, que aparecía a través de los personajes. Ahora me estoy dando cuenta que hay toda una zona que no había investigado", dijo Gustaf.





Siempre el actor se presentó en el teatro a través de sus monólogos, y en la radio y la televisión a través de sus personajes. Mientras tanto, a las redes sociales las utiliza solamente para difundir sus shows, separándose de la nueva generación de comediantes que las explotan como plataforma mediática. En cada ámbito, Gustaf prefiere desarrollar una faceta distinta sin mezclarlas.

"Para mí cada medio tiene sus personajes, su forma de manejarse", dijo.





Por su profesión, Gustaf está todo el tiempo escaneando la realidad y pensando en escenas y chistes. Tanto es así que se envía mensajes de texto a sí mismo con las ideas que se le ocurren, y luego organiza esos contenidos en carpetas.





El comediante asegura que para las tablas trabaja el guion hasta el cansancio porque no deja lugar a la improvisación, a diferencia de la televisión o la radio.





"Parece que no, pero (en el escenario) lo que parece improvisado, está ensayado", dijo.





Cada año le proponen salir en carnaval y él se niega porque en enero prefiere descansar. Para 2018 le llegaron propuestas para tres conjuntos, y nuevamente las rechazó.





En todos sus mundos, Gustaf convoca a públicos diferentes que, según él, se reúnen cuando organiza eventos grandes como el de Landia.





Y aunque llegó a llenar una platea América del Centenario años atrás, Gustaf asegura que mantiene la inocencia y osadía de cuando actuaba en bares y sótanos del under montevideano, como el de Nunca Jamás o Pachamama.





"La clave está en seguir siendo y teniendo la esencia de ese que actuaba para una mesa de tres personas", dijo el actor. ¿Y cuál es esa esencia? "Tener el mismo miedo. Tener la misma incertidumbre. No creerte que está todo conquistado porque el teatro esté lleno. Eso no es verdad".

Fuente: