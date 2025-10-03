Impuesto Mínimo Global: cómo impactará en los estados financieros de las empresas

El pasado jueves Deloitte Uruguay realizó un evento en el Hotel Hilton para abordar uno de los temas que hoy concentra la atención de las empresas multinacionales: el Pilar II del impuesto mínimo global.

La actividad contó con la participación de Enrique Ermoglio, socio director de la firma, y de Felipe Prado y Ana Méndez, socios de Tax & Legal de Deloitte Uruguay.

Durante la jornada se expusieron los principales desafíos que plantea este nuevo marco tributario, entre ellos el análisis de impacto en los estados financieros, la necesidad de reportes a las casas matrices, el cumplimiento normativo y la actualización en tiempo real de los avances regulatorios a nivel global.

“Con la modificación de la ley de presupuesto, las empresas están ocupadas en un impuesto mínimo global. Si bien no todas están comprendidas, alcanza a grupos multinacionales con más de 750 millones de euros, lo cual supone una gran novedad”, explicó Ana Méndez, socia de Tax & Legal de Deloitte Uruguay, en diálogo con El Observador.

Consultada sobre el rol de la firma frente a estos cambios, Méndez señaló que Deloitte Uruguay acompaña a las organizaciones en la implementación de estrategias tributarias y en la revisión de sus procesos internos. “Ayudamos a las empresas a prepararse para este nuevo mundo de impuestos globales y también a pulir su administración tributaria, no sólo respecto al impuesto mínimo global sino en toda su gestión impositiva”, agregó.

La especialista destacó además el valor de la instancia de intercambio con clientes y colegas del sector. “Me parece que fue un evento muy oportuno y dinámico. Nuestros invitados estaban ansiosos por conocer en profundidad los cambios y su impacto", sostuvo.

