Instituto Nacional de Carnes

Precios fictos de carnes, menudencias y subproductos comestibles que se destinen al mercado interno
Precios fictos de carnes, menudencias y subproductos comestibles que se destinen al mercado interno
A los efectos de la prestación del 0,7 % prevista en el Artículo 17, Literal a), Numeral 2) del Decreto-Ley 15.605 de 27 de julio de 1984, en la redacción dada por el artículo 182 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre 2013 y por el artículo 91 de la Ley Nº 19.535 de 25 de setiembre de 2017 y la resolución del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de fecha 03.10.23, se establecen los siguientes precios fictos de conformidad con lo previsto:
|Por kilo equivalente
|peso canal
|CARNE BOVINA DESTINO ABASTO
|$ 228,90
|CARNE BOVINA DESTINO INDUSTRIA
|$ 155,70
|CARNE OVINA
|$ 191,90
|CARNE PORCINA
|$ 148,40
|CARNE DE AVE
|$ 109,90
|CARNE DE CONEJO Y ANIMALES DE CAZA MENOR
|$ 115,50
|Por kilo
|MENUDENCIAS MAMIFEROS
|$ 194,60
|MENUDENCIAS AVES
|$ 55,00
|SUBPRODUCTOS
|$ 94,10
Tratándose de cortes, se le aplicarán los coeficientes que correspondan a efectos de su conversión a peso canal.
|Coeficiente peso canal
|CARNE BOVINA CON HUESO
|1,00
|CARNE BOVINA DESOSADA PARA EL ABASTO
|1,40
|CARNE BOVINA PARA INDUSTRIALIZAR
|1,53
|CARNE OVINA CON HUESO
|1,00
|CARNE OVINA DESOSADA
|1,67
|CARNE SUINA CON HUESO
|1,00
|CARNE SUINA DESOSADA
|1,37
|CARNE DE AVE
|1,00
|CARNE DE CONEJO Y ANIMALES DE CAZA MENOR
|1,00
VIGENCIA: Rige a partir del mes siguiente de su publicación.
El presente detalle corresponde a la Resolución del MGAP Expediente No.2025-7-1- 0003347 de fecha 16.10.25 numeral 3º.
Montevideo, 24 de octubre de 2025