Instrumentan mayores controles para el transporte de carga

El Consejo de Ministros elaboró un decreto este lunes con el que busca mejorar los controles para el transporte terrestre de carga. Por eso, integró a la guía electrónica de carga al Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), bajo la órbita de la Dirección Nacional de Transporte del MTOP.

Para hacerlo consideró conveniente adecuar el sistema de control para el transporte de carga que circula por el territorio nacional a los avances tecnológicos, lo que permitirá un seguimiento y control más eficiente y eficaz de la regularidad y formalidad de las empresas.

El decreto señaló que se utilizarán unidades de monitoreo electrónico instaladas en los vehículos de transporte que se movilicen en el país para que brinden información en tiempo real que permita a la Dirección Nacional de Transporte contar con datos relevantes para un mayor control, en base a análisis de riesgo, selectividad, eficacia y eficiencia. Añadió que el MTOP será el propietario de los datos que suministre el dispositivo a instalar y la autoridad del control y aplicación del Sictrac.

Los transportistas de carga han señalado en varias oportunidades que el nivel de informalismo es alto en la actividad. Una de las últimas denuncias la efectuó la Asociación de Propietarios de Vehículos de Carga (APVC) en una sesión de la Comisión de Transporte de Diputados a principios de este mes. Según consignó el semanario Búsqueda la gremial planteó que la evasión en el sector oscila entre US$ 350 y US$ 450 millones anuales, según cálculos de estudios privados.

En la versión taquigráfica de esa sesión consta que los transportistas señalaron al puerto de Montevideo como uno de los lugares donde se ejerce menor control a los vehículos.

El vicepresidente de la gremial, Ernesto Toledo, indicó que le fue entregado a la Administración Nacional de Puertos (ANP) un documento hace dos meses donde se enumeraron una serie de irregularidades. El empresa contó que en "si una empresa manda a su chofer al seguro de al seguro de paro, paralelamente hace un acuerdo con ese chofer para que siga trabajando y parte de lo que cobra en el seguro de paro es lo que se ahorra la empresa al pagarle".

Agregó que luego la empresa "lo hace entrar al puerto con la cédula de un trabajador que no está en el seguro de paro y que el que tiene que controlar esa cédula no la controla. Hay una cantidad de elementos para que se controle pero no se hace".

Toledo sostuvo que "hay un sistema previsto que creo que está comprado que controla a los vehículos automáticamente al entrar al puerto; eso habilitaría a que se in vehículo no tiene la documentación en regla ni siquiera pueda ser pesado (en balanza portuaria), pero por algún motivo no está funcionando".

Fuente: