Kuczynski bajo más presión tras indulto a Fujimori

Fuente:

La novela peruana tuvo, como no podía ser de otra manera, su especial de Navidad. Horas antes de la Nochebuena, la presidencia de Perú emitió un comunicado con las siguientes líneas: "El presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú para tales fines, ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori Fujimori y a otras siete personas que se encuentran en similar condición".De esta manera el primer mandatario Pedro Pablo Kuczynski , que acaba de evitar su destitución, vive una nueva crisis ante la renuncia de congresistas afines y protestas tras el indulto otorgado al exgobernante que cumplía una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad.Las reacciones al indulto y gracia presidencial a Fujimori mostraron este lunes un Perú polarizado, dividido entre los simpatizantes del fujimorismo –mayor fuerza política del país– y la indignación de sus detractores, desde cuyas filas se planea incluso impugnar la medida ante tribunales internacionales."Lo sucedido no garantiza estabilidad, estamos avanzando hacia una nueva inestabilidad", dijo a AFP el analista Mirko Lauer.El contexto de la decisión de Kuczynski, tres días después de evitar ser destituido por el Congreso acusado de mentir por no revelar asesorías a la brasileña Odebrecht, alimentó la furia del antifujimorismo.El fracaso de la moción para destituir a Kuczynski el jueves 21 puso de relieve los desencuentros entre los hermanos Keiko y Kenji Fujimori, y abrió la puerta para la liberación de su padre.Kenji Fujimori desobedeció la orden del partido que lidera su hermana y no votó por la destitución, sino que se abstuvo. Lo apoyaron otros nueve legisladores de Fuerza Popular, lo que hizo fracasar la moción que impulsaba Keiko cuyo partido controla el Congreso.Muchos peruanos estiman que Kenji apoyó a Kuczynski para favorecer un indulto a su padre.Si la destitución hubiese sido aprobada, Keiko habría ampliado su base de poder. Pero ella aparentemente no quiere ver libre a su padre, pues podría disputarle el liderazgo político, según analistas."Es evidente que ha habido un canje de vacancia presidencial por indulto", subrayó Lauer.Esa percepción es la que enciende la mecha de las protestas, que convocan a ciudadanos de diversas tendencias políticas.La minoritaria bancada parlamentaria de Kuczynski, 17 sobre un total de 130, conoció ya dos renuncias el domingo. En el gabinete ministerial una recomposición es inminente, debido a que algunos ministros eran críticos del indulto. La renuncia del titular de Cultura, Salvador del Solar, se da por cantada.El legislador oficialista Juan Sheput defendió el indulto y llamó a la reconciliación entre la clase política enfrentada, en especial desde que Kuczynski asumió el poder en julio de 2106 cuando venció en las urnas a Keiko Fujimori , convertida hoy en líder de la oposición. "El fondo del asunto que motiva al gobierno es el que tiene que ver con la reconciliación nacional, no podemos seguir peleándonos a diestra y siniestra sobre la base de un antifujimorismo y un fujimorismo", indicó Sheput al canal N de televisión.El indulto provocó rechazo de familiares de 25 víctimas asesinadas por escuadrones de la muerte del ejército durante el régimen de Fujimori. Ese caso fue el que terminó llevando a la cárcel por más de 10 años a Fujimori al ser condenado a 25 años como autor mediato de los homicidios. (AFP)