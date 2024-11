La calentura de Jorge Fossati, que se enfrentó a la policía de Argentina, porque no lo dejaron saludar a los hinchas de Perú

La delegación peruana llegó el lunes por la noche a Buenos Aires y el técnico Fossati tuvo un enfrentamiento con la policía local, porque no le permitieron a él y a los jugadores, cruzar la calle para saludar a los hinchas que se acercaron al hotel. La razón fue por motivos de seguridad.

" Pero como no podemos ir a saludar a la gente, es ilógico . Pero no puede ser, le pido por favor", rogó el entrenador uruguayo a los policías.

"El favor no se lo voy hacer", respondió uno de ellos y Fossati retrucó: "No me puede prohibir andar por la vereda. Es ir a saludar a la gente que está desde las 5 de la tarde".