"La carrera con mayor beneficio social del mundo": cómo participar en la décima edición de la Bimbo Global Race en Uruguay

El domingo 5 de octubre, el Parque Batlle será escenario de la Bimbo Global Race 5k RUN, una competencia que combina deporte, familia y solidaridad. En su décima edición, se espera reunir a 3.000 corredores en Montevideo, con un fuerte impacto social: por cada inscripto, Bimbo donará 20 rebanadas de pan al Banco de Alimentos del Uruguay.

“Es una carrera que va muy de la mano de los valores de la compañía, que es Alimentar un Mundo Mejor. No solo desde la alimentación, sino también desde el movimiento, el desarrollo personal y la posibilidad de donar por una causa ”, señaló Nelson Venegas , gerente general de Bimbo Uruguay, durante la presentación.

El ejecutivo destacó que la edición uruguaya busca crecer aún más: “El año pasado fue un éxito y ahora esperamos duplicar la cantidad de participantes. Si lo logramos, también duplicamos las donaciones ”.

La competencia es parte de una iniciativa global de Grupo Bimbo que se desarrolla en 30 ciudades de 23 países. En nuestro país, además de la prueba principal de 5 kilómetros, habrá una carrera de 1K para niños y actividades recreativas para toda la familia.

Quienes no participaron el año pasado se van a encontrar con un evento muy entretenido y familiar. Hay una previa con degustación de productos, la carrera, y al cierre una actividad sorpresa. Queremos que participen todos: corredores, familias, niños y abuelos

El lema de este año, “Compartimos lo bueno”, refleja la misión solidaria que atraviesa la jornada. Además del aporte al Banco de Alimentos, parte de lo recaudado será destinado por el Centro Deportivo Enfoque a la Fundación Rostros.

Un circuito especial y apoyo institucional

En el lanzamiento participaron autoridades como Daniel Leite, gerente nacional del Deporte; Lionel De Mello, director de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo; y Matilde Antía, alcaldesa del Municipio CH, además de Iván García, presidente de la Confederación Atlética del Uruguay.

Daniel Leite, Lionel De Mello, Iván García, Matilde Antía, Andrés Scotti, Nelson Venegas.

García subrayó la novedad del recorrido de esta edición, que incorpora un tramo en pista oficial de atletismo: “Es una oportunidad para que mucha gente conozca lo que es una pista y entienda que no es solo para profesionales”.

Nelson Venegas, Martín Cuestas, Iván García.

De Mello, en tanto, destacó que la carrera impulsa a las personas a “lograr su mejor versión” y valoró la alianza entre Estado y sector privado.

Magdalena Inverso, Valentina Jodar, Francesca Matturo, Andrea Fregosi.

Cómo participar

Las inscripciones ya están disponibles a través de RedTickets, con precio bonificado hasta el 6 de setiembre. El retiro de kits será a partir del jueves 2 de octubre en la Ciudad Deportiva Enfoque (Agustín Abreu 2290).

La largada de la carrera 5K será el domingo 5 de octubre a las 8:30 horas, desde la sede Centro Enfoque (Florencio Varela 3611).

“Es la carrera con un beneficio social más grande a nivel mundial, y la versión de Uruguay es súper importante. Todos están invitados”, concluyó Venegas.