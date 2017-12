La confrontación de Trump con China y Rusia

Venezuela y Cuba

Maximizar el control de fronteras

68 páginas

Fuente:

Casi un año después de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump publicó esta semana su Estrategia de Seguridad Nacional, el documento vector más importante de su gobierno para los temas de defensa, seguridad y política exterior.El texto de 68 páginas –casi el doble de la Estrategia de Seguridad Nacional de Obama– diagnostica las principales amenazas que Washington estima que debe enfrentar y define cursos de acción para lidiar con esas amenazas Desde el inicio del documento se establecen los pilares que edifican la estrategia de seguridad nacional.Y, como no podría ser de otra forma, la política se guía por el principio de "América primero" y postula que el pilar básico de su misión es proteger al pueblo estadounidense, la patria y su forma de vida ."Los estadounidenses me eligieron para que vuelva a hacer a Estados Unidos grande de nuevo", comienza el texto con una misiva de Trump que, por momentos, le imprime un tono más propagandístico que estratégico."Las diferencias ideológicas y terminológicas con las estrategias del anterior presidente son muy claras.El enfoque nacionalista de Trump, tan caracterizado en la famosa idea de poner a Estados Unidos por sobre todo, se observa en todo el documento con un lenguaje firme y decisivo", dijo ael analista en Seguridad y Derecho Internacional, Santiago Arca Henón.Esa visión tiene un anclaje concreto: "promoveremos un balance de poder que favorezca a Estados Unidos, nuestros aliados y socios", escribió el presidente estadounidense, para quien su país enfrenta amenazas "extremadamente peligrosas".Para ello, Trump y sus asesores idearon una estrategia nacional que descansa en conceptos realistas como la demostración de fortaleza, a partir del uso de fuerza o la amenaza del uso de fuerza para cumplir con sus cometidos."La estrategia contiene más confrontación que cooperación –si se lo compara con Barack Obama– con países como Rusia y China , a los cuales señala, a lo largo del documento, como sus rivales. También se señala la importancia de volver al realismo", dijo Arca Henón.El documento categoriza enemigos (Irán, Corea del Norte, agrupaciones yihadistas) y competidores (China y Rusia).El gobierno de Trump estima que debe invertir para mantener las ventajas estratégicas frente a sus rivales desde el punto de vista militar para que todos tengan claro que, en caso de conflicto, no solo los vencerán (con la capacidad de castigarlos si atacan a Estados Unidos), sino que además cualquier ofensiva de sus rivales no causará los efectos deseados (disuasión por negación).Una de las preocupaciones principales que aparecen en el texto refiere a la proliferación de armas nucleares.Se le reconoce a Corea del Norte la capacidad de llegar con misiles nucleares al territorio estadounidense y se afirma que el régimen de Kim Jong-un también está trabajando para conseguir armas químicas y biológicas.Además, se diagnostica que "China y Rusia están desarrollando armas y capacidades nucleares avanzadas", lo cual podría amenazar la infraestructura crítica y la arquitectura de comando y control de Estados Unidos, vaticina el documento.Ante este panorama, Washington propone mejorar su sistema de defensa de misiles. "Estados Unidos está desplegando un sistema de defensa de misiles en capas enfocado en Corea del Norte e Irán para defender nuestra patria contra los ataques con misiles. Este sistema incluirá la capacidad de destruir las amenazas de misiles antes del lanzamiento", establece la Estrategia de Seguridad Nacional.Sin embargo, se aclara que esta mejora del sistema de misiles defensivos "no pretende socavar la estabilidad estratégica o interrumpir las relaciones estratégicas de larga data con Rusia o China".Uno de los apartados del documento está dedicado a las relaciones con el hemisferio occidental, específicamente con América Latina.La administración de Trump ve a la región como una zona de paz y prosperidad pero, sin embargo, estima que hay algunos "desafíos" para su gobierno.El foco está puesto en Venezuela y Cuba, gobiernos que se "aferran a modelos izquierdistas autoritarios y anacrónicos que continúan fallando a su gente", según la Casa Blanca.En este escenario, el gobierno estadounidense cree que sus principales competidores encontraron espacio para "operar" en el hemisferio."China busca llevar a la región a su órbita a través de inversiones y préstamos. Rusia continúa con su política fallida de la guerra fría, al reforzar a sus aliados cubanos radicales mientras que el gobierno cubano continúa reprimiendo a sus ciudadanos.Tanto China como Rusia apoyan a la dictadura en Venezuela y buscan expandir los vínculos militares y la venta de armas en toda la región", señala el documento.Ante esta situación, el gobierno de Trump propone "aislar" a los gobierno que se niegan a actuar como "socios responsables" en avanzar en la paz y prosperidad hemisférica."Esperamos ansiosos el día en que los pueblos de Cuba y Venezuela puedan disfrutar de la libertad y los beneficios de la prosperidad compartida, y alentamos a otros estados libres en el hemisferio a apoyar este esfuerzo compartido", concluye.El cuidado de las fronteras y la reforma del sistema inmigratorio ha sido una de las principales preocupaciones de Donald Trump desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos.En su Estrategia de Seguridad Nacional, el mandatario afirmó que promoverá diferentes acciones prioritarias para cambiar las vulnerabilidades que, a su juicio, tiene su país en esta área."Fortalecer el control sobre nuestras fronteras y el sistema de inmigración es central para la seguridad nacional, prosperidad económica y el estado de derecho. Los terroristas, los traficantes de drogas y los carteles criminales explotan nuestra frontera porosa y amenazan nuestra seguridad", establece el documento.La construcción de un muro en la frontera con México; el establecimiento de nuevos estándares y posibilidades para rechazar el ingreso de inmigrantes, refugiados y otros visitantes extranjeros y el cumplimiento de las leyes previstas para disuadir la inmigración ilegal son algunas de las medidas que aparecen en el documento.Sin embargo, en ninguna parte del texto se consideran las implicancias de la radicalización autóctona y su importancia en la facilitación del terrorismo que se ocasiona dentro de las fronteras del Estado.Tiene el documento concebido por la Casa Blanca. En todo el documento no hay una sola menciónal cambio climático y sus efectos.