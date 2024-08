La experiencia de Erica Tito y el impacto de la cirugía bariátrica según Gonzalo Lluviera de Cliba

Uno de los aspectos más positivos de la cirugía ha sido el impacto en su autoestima. Erica afirma que el procedimiento le ha proporcionado una libertad y seguridad que antes no experimentaba. "Todo fueron cambios positivos. Me siento mejor, tengo mucha más autoestima, me siento más segura y libre al no tener esa lucha constante con la comida", señala. Esta nueva perspectiva le ha permitido centrarse en aspectos positivos de su vida y dejar atrás las preocupaciones relacionadas con su peso.

Lluviera explica cómo la cirugía bariátrica cumple un rol importante en la mejoría de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas. "La cirugía bariátrica es una herramienta que permite un descenso de peso a largo plazo, de forma continua y sostenida. Esto mejora los factores de riesgo cardiovascular, incluyendo la hipertensión, diabetes, colesterol alto y apnea obstructiva del sueño", dice. La pérdida de peso progresiva y sostenida tiene un impacto positivo en la salud general, reduciendo significativamente las comorbilidades asociadas a la obesidad.

20240729 Entrevista de CLIBA. Brandstudio (1).jpg Gonzalo Lluviera. Foto: Inés Guimaraens

El proceso quirúrgico para la obesidad es integral y requiere un enfoque multidisciplinario. Lluviera detalla que "el proceso incluye consultas con el cirujano bariátrico, internista, nutricionista y psicólogo". "Se realizan estudios preoperatorios como análisis de sangre, endoscopías y ecografías para determinar la mejor estrategia para cada paciente", agrega.

Además, Erica valora profundamente las consultas con nutricionistas y psicólogos, describiéndolos como esenciales para enfrentar los desafíos emocionales que surgen durante el proceso. "Los talleres de apoyo psicológico, que se realizan dos veces por mes, son muy importantes. Ahí podemos expresar nuestras dudas, consultas y problemas. Es un cambio general, no solo físico, sino emocional y psicológico", explica.

A quienes están en duda sobre si someterse a una cirugía bariátrica, Erica les recomienda investigar a fondo y elegir un equipo de apoyo adecuado, como el que ofrece Cliba. "Que se operen, que investiguen mucho, que busquen un equipo que les dé apoyo por mucho tiempo. Eso es lo que me convenció a mí", aconseja. Erica enfatiza que el éxito de la cirugía no solo depende del procedimiento en sí, sino del acompañamiento y el compromiso continuo.

20240729 Entrevista de CLIBA. Brandstudio (8).jpg Erica Tito. Foto: Inés Guimaraens

A pesar de la efectividad comprobada de la cirugía bariátrica, Lluviera señala que existe desinformación y resistencia. "Existe mucha desinformación sobre la cirugía bariátrica, incluso entre profesionales de la salud. Es fundamental educar sobre sus beneficios y la mejora en la calidad de vida que ofrece", explica. Además, recomienda que los pacientes interesados en la cirugía busquen información exhaustiva y consulten con equipos médicos especializados.

El avance en la tecnología y la medicina está cambiando constantemente el panorama de la cirugía bariátrica. Lluviera observa que "los avances tecnológicos han permitido que la cirugía bariátrica sea cada vez más segura y menos invasiva, con menos riesgo de complicaciones y una recuperación más rápida". También, la introducción de aplicaciones de monitoreo han mejorado la eficacia del tratamiento, facilitando un seguimiento más preciso y personalizado para los pacientes.

El éxito de la cirugía bariátrica no solo depende de la intervención quirúrgica en sí, sino también de un enfoque que abarque la preparación preoperatoria, el seguimiento postoperatorio y el compromiso continuo con el cambio de hábitos. Lluviera resalta que "la cirugía es solo una parte del tratamiento; el verdadero impacto se logra cuando los pacientes se adhieren a un plan de seguimiento riguroso que incluye nutrición, apoyo psicológico y ejercicio". Esto es crucial para abordar la obesidad de manera efectiva y sostenible, garantizando que los beneficios del tratamiento se mantengan a lo largo del tiempo y contribuyendo a una mejora duradera en la salud y la calidad de vida de los pacientes.

20240729 Entrevista de CLIBA. Brandstudio (6).jpg Gonzalo Lluviera. Foto: Inés Guimaraens

A cinco meses de su operación, la experiencia de Erica demuestra que la cirugía bariátrica es valiosa para el cambio, siempre que se acompañe de un apoyo adecuado y una disposición a adoptar nuevos hábitos de vida. Su testimonio resalta la importancia de la preparación, la recuperación y el impacto positivo en la autoestima, ofreciendo una perspectiva alentadora para aquellos que consideran esta opción.