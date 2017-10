La fiesta de música electrónica Creamfields está a punto de llegar a Uruguay y la producción ultima los detalles para anunciar el evento, informó a El Observador una fuente de la organización. La fiesta no tenía fecha ni escenario confirmados oficialmente hasta anoche por parte de la empresa que lo organiza, AM Producciones, pero el anuncio era inminente.

Pasado local



¿Cuánto pueden costar las entradas?

Los precios de la fiesta Creamfield en Uruguay se desconocen por el momento, pero una referencia es lo que costaban las entradas en otras ediciones en la región. En Santiago de Chile, que será en noviembre próximo, los boletos cuestan entre US$ 80 y US$ 300. En la última fiesta que organizaron en Buenos Aires, en 2015, los precios iban desde US$ 50 a US$ 90.