"La jueza (del caso Sendic) deberá tener ovarios de acero"

¿Qué evaluación hace del 2017?

No ha sido nada fácil para el sector por todo lo que hemos vivido en el transcurso de este año 2017. Estuvo encima de la mesa la mezquindad, el egoísmo, las zancadillas, todo eso sucedió durante este año 2017 y venía sucediendo desde hace algún tiempo y creo que le fue mal al FA en general. Al FA le fue muy mal durante el año 2017.





Pasamos discutiendo si fulano o mengano va a ser candidato a presidente, y si va a ser candidato a ver cómo lo complicamos o como no le dejamos la carrera libre, cuando el FA tendría que haber hecho al revés. Todos los que quisieran ser candidatos que se postulen.





¿Cuáles tendrían que ser las prioridades para el 2018?

Yo creo que en 2018 tenemos que tener la prioridad fundamental de pensar cuáles son las medidas económicas que tendríamos que desarrollar. Yo creo que si se sigue pensando simplemente desde un escritorio y en manos de los tecnócratas, el modelo económico que tenemos hoy está agotado.





¿Por qué?

Porque hay un conjunto de cosas que la gente ya las tiene en el bolsillo. Ahora, ¿cómo profundizamos eso? Para poder profundizar esas medidas va a haber que pensar de dónde sacamos recursos y yo lo que creo es que nosotros no podemos seguir pensando que vamos a sacar los recursos de la clase media. Nosotros teníamos una propuesta puntual para el tema de las tarifas de UTE. Tenemos que dar un giro en eso, comenzar a poner encima de la mesa algunos elementos que nos permitan repensar el papel que tiene que jugar el FA desde los aspectos económicos. Tenemos que apostar a tener un modelo que profundice los cambios que la gente necesita.





¿Hacia qué modelo se tendría que ir?

No tengo la solución, sí tengo claro que deberíamos pensar en ver cómo hacemos para profundizar ciertas cosas.





Ustedes tenían su propuesta para las tarifas que iba en contra de lo que decidió el gobierno. ¿Cómo analizan el aumento?

Yo parto de esta base: el gobierno tiene sus motivos para aumentar las tarifas en temas de combustible y en el resto. Lo que nosotros pretendíamos era hacer un estudio más en profundidad en UTE. El 10% de excedente que se genera es un terrible instrumento que no le afectaría a las arcas del Estado. Hoy le estamos vendiendo el megavatio a Argentina y Brasil a US$ 70 y a los empresarios uruguayos a US$ 159. Sin el ánimo de ningunear, si yo pongo a mi hija de 6 años, de presidente de UTE, los números le cierran. ¿Saben por qué? Porque la empresa funciona de tal manera que no tenés forma de perder.





El costo de la generación de energía de un megavatio más el extendido de cable que te dejan en la entrada de tu casa es de US$ 55 y lo cobran a US$ 269. Es un negocio redondo. Además, ¿qué pasa con aquel dicho de "el que tiene más que pague más"? No tenemos un franjeo, si vos vivís en el Cerro pagás US$ 269 el megavatio y si vivís en Carrasco también.





¿Quiénes tendrían que ser los candidatos del FA en 2019?

Para mí hay dos candidatos naturales dentro del FA: José Mujica y Danilo Astori. Conociendo el paño, a las nuevas generaciones nadie les va a regalar nada.





¿No es necesario un recambio generacional para las candidaturas?

Para el FA es importante saber qué piensan los candidatos más jóvenes. Cuál es el modelo país que se imaginan. Es necesario un recambio generacional. Dentro de algunos años ninguna de estas figuras va a estar viva.





Ahora nos enteramos de algunas reuniones que están haciendo algunos compañeros dentro de la estructura del FA (Nota de redacción: varios dirigentes del FA se reunieron el jueves 21 en la departamental de Montevideo y la lista 711 no fue invitada). Vos podés juntarte con tus amigos donde quieras a comer unas pizzas, y está bárbaro. Pero ojo cuando empezamos a utilizar las estructuras que tiene el FA, porque el local es de todos los frenteamplistas, no es de un grupito y no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de compañeros que tienen responsabilidades en muchos ámbitos. Entonces, ¿acuerdo de cúpulas? Estás perdiendo cosas que son esenciales dentro del FA. Con esto no descarto que hayan reuniones bilaterales porque siempre las hubo y es saludable que las haya, pero defendamos los ámbitos orgánicos porque, si no, tenemos doble discurso. Eso no le gusta al frenteamplista y no le gusta a nadie.





¿Se está dando un acuerdo de cúpulas dentro del FA?

Vos podés hacer todas las reuniones que quieras y con quien quieras, pero hay que ser cuidadoso de las formas. Si vos me decís que estoy juntando al presidente del FA, los intendentes de los departamentos más importantes desde el punto de vista poblacional, algunos ministros y lo que estás conversando es el tema de las candidaturas, me estás armando un boniato para después bajárselo al resto. Las formas no son correctas. Después tenemos que fumarnos algunos discursos que dicen que tenemos que discutir los temas en la orgánica.





¿Discursos de quién? ¿Del presidente del FA, Javier Miranda?

Sí. Es uno de ellos. Ha venido y ha reclamado en la bancada acerca de que hay que discutir los temas en los ámbitos orgánicos. Hacé las reuniones que quieras e invitá a quien quieras, pero hay que ser cuidadoso con las formas. ¿Por qué te reunís en el local del FA? ¿Para darle cierto respaldo? ¿Para bajar la línea desde ahí?





¿Qué papel va a jugar Raúl Sendic en el 2018?

Raúl está trabajando más cerca de la militancia, recorriendo las agrupaciones. El 2018 va a ser un año preelectoral y todo lo que tenga que ver con el trabajo político va a estar en primera línea. Pero también es cierto que hay una causa que está planteada en la Justicia y yo no sé qué va a pasar con eso. Lo que sí creo es que los jueces en este país son de carne y hueso, leen los diarios, escuchan los informativos, conversan con su entorno más cercano. Estamos seguros de que no hay ningún tipo de irregularidad, en ninguno de los temas que están en la Justicia. Pero la jueza que está tratando este tema va a tener que tener unos ovarios de acero para no dejarse presionar.

Fuente: