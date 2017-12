La Justicia belga aprobó un despido por un "me gusta" antisemita en Facebook

Los responsables de la compañía advirtieron al empleado que ese tipo de publicaciones ponían en riesgo la reputación de la empresa, y este se comprometió a dejar de difundirlos.

Posteriormente, el trabajador marcó con un "me gusta" una publicación similar, lo que conllevó su despido por parte de la empresa y confirmó la Justicia belga con una sentencia firme del pasado 24 de marzo que dio a conocer este jueves el diario "L'Echo".El contable argumentó que su actitud estaba amparada por la libertad de expresión, y que había respetado su compromiso ya que mostrar aprecio por una publicación en Facebook no equivale a compartirla. "Todo trabajador tiene derecho a su libertad de expresión, pero esta no puede en ningún caso empañar la imagen de la empresa y de sus dirigentes", señala la sentencia que recoge el diario.El letrado Carl Vander Espt declaró que la sentencia muestra el "creciente peligro para los trabajadores de expresarse sin pensar en internet y en las redes sociales como Facebook o Twitter". "La frontera entre la esfera privada y pública se muestra cada vez más porosa" a ojos de la justicia, subrayó Vander Espt.Por su parte, el abogado especializado en medios de comunicación Jacques Englebert señaló que, a su entender, la decisión del tribunal es correcta porque "cuando se pone 'me gusta', uno se expresa", pese a que a veces los usuarios no lo perciban como tal porque se ha convertido en "un gesto fácil, banal".