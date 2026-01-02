La noche que devolvió a Punta del Este a los veranos inolvidables de los 90: mirá las imágenes de una pista llena de recuerdos

Hay noches que no son solo una fiesta, sino un regreso. Un viaje emocional a una época marcada por la música, la amistad y la energía irrepetible de los veranos en Punta del Este. Bajo esa premisa se realizó Space is a Dream, una experiencia que revivió el espíritu auténtico de Space , la discoteca que marcó a generaciones y se convirtió en un ícono de la noche sudamericana.

El encuentro tuvo lugar el 6 de enero en el entorno natural y sofisticado de Agua Verde Wine & Lodge. En esta edición especialmente significativa, Santander Select fue sponsor oficial, con una presencia que elevó la experiencia general del evento y aportó un diferencial claro desde el concepto y la propuesta.

Space nació en 1990 de la mano de cinco amigos socios — Álvaro Quartino, Marcelo Gattas, Miguel Gattas, Marcel Paullier y Gustavo Guadalupe — con una idea clara: crear un boliche alineado con las tendencias europeas, inspirado en Ibiza , por entonces meca indiscutida de la música dance.

“Fue un sueño. Queríamos traer a Punta del Este algo que estuviera a la altura de lo que pasaba en Europa” , recordó Quartino, DJ residente y uno de los socios fundadores de Space, quien estuvo al frente de la música durante 11 temporadas.

Con el tiempo, Space se consolidó como la discoteca más importante de Sudamérica y pionera en múltiples aspectos, dejando una huella profunda en la cultura nocturna de la región.

La música como puente en el tiempo

“Space is a Dream es mucho más que un slogan”, explicó Quartino. “Es un proyecto que vengo pensando hace tiempo, con el objetivo de crear una fiesta exclusiva para reencontrarse con amigos y con un público referente, celebrando la música de los veranos de los 90”, agregó.

La propuesta estuvo especialmente dirigida a un público mayor de 40 años, protagonista de aquellos veranos y de una forma de vivir la música con identidad, intensidad y comunidad. En ese marco, la elección de Agua Verde no fue casual: el entorno natural y cuidado contribuyó a construir el clima íntimo y sofisticado que caracterizó a la noche.

Una experiencia premium del verano

El regreso de Space contó con el acompañamiento de Santander Select como sponsor oficial. Lejos de un auspicio tradicional, la marca diseñó una intervención pensada para elevar la experiencia del evento, aportando un diferencial claro desde el disfrute, el cuidado y la exclusividad. “Tuvieron la visión de sumarse y apoyar una fiesta pensada para el público ideal, en una experiencia premium en toda su dimensión”, destacó el DJ.

La alianza con Santander Select aportó un diferencial clave al evento, integrando una preventa exclusiva y una presencia de marca que acompañó el regreso de una fiesta icónica, en sintonía con las propuestas culturales y de entretenimiento que definen el verano en Punta del Este.

Con esta activación, Santander Select continúa fortaleciendo su presencia en los principales eventos del verano, acompañando a sus clientes en momentos únicos y apostando a experiencias que van más allá de lo financiero.