La nueva generación de smartphones plegables de Samsung ya está disponible: qué aporta de nuevo al mercado uruguayo

Ya podés adquirir los revolucionarios Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7 en las tiendas Samsung del país y en la tienda online , con descuentos para quienes poseen tarjetas de Santander.

“Los nuevos plegables Galaxy de Samsung representan el siguiente salto en la innovación de smartphones, perfeccionados a lo largo de años de ingeniería revolucionaria y potenciados con inteligencia avanzada" , dijo Emilio De Agostini, Head de Experiencias Móviles de Samsung Uruguay.

Son los diseños más delgados y ligeros de la serie Galaxy Z hasta ahora, y combinan un rendimiento de vanguardia con una integración fluida de Galaxy AI

El Galaxy Z Fold7 ofrece un rendimiento excepcional en un diseño más ligero y versátil que nunca, mientras su pantalla desplegable brinda un espacio inmersivo que transforma la productividad y la eficiencia en tu día a día.

Evento Samsung Foto: Leonardo Carreño

Para quienes aman la portabilidad, el Galaxy Z Flip7, con una cámara premium y un diseño ultra compacto e icónico, es el plegable ideal. Desde IA por voz intuitiva hasta las mejores capacidades para selfies, el Galaxy Z Flip7 es un compañero de bolsillo creado para una interacción fluida y confiabilidad diaria.

Evento Samsung Foto: Leonardo Carreño

Comprando uno de los modelos Galaxy ZFold7, Galaxy Z Flip7 o Galaxy Z Flip7 FE, te llevas un descuento del 30% para adquirir el nuevo Galaxy Watch8. Si decides comprar uno de los modelos Galaxy Watch8, te llevas unos Galaxy Buds Core de regalo.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 11.55.04 AM

Además, la promo de lanzamiento incluye el 10% de descuento al comprar con tarjeta Santander, y 15% de descuento con tarjeta Santander Select, tanto en tiendas Samsung, como en la tienda online.