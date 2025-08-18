Dólar
La nueva generación de smartphones plegables de Samsung ya está disponible: qué aporta de nuevo al mercado uruguayo

Los nuevos modelos plegables de la Serie Z ya pueden adquirirse en las tiendas Samsung en el país y en la tienda online con descuentos para clientes Santander

18 de agosto 2025 - 11:26hs
Evento Samsung
Foto: Leonardo Carreño

Ya podés adquirir los revolucionarios Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7 en las tiendas Samsung del país y en la tienda online, con descuentos para quienes poseen tarjetas de Santander.

Evento Samsung
Ivan Spiess, gerente de marketing de Samsung Paraguay.

Ivan Spiess, gerente de marketing de Samsung Paraguay.

“Los nuevos plegables Galaxy de Samsung representan el siguiente salto en la innovación de smartphones, perfeccionados a lo largo de años de ingeniería revolucionaria y potenciados con inteligencia avanzada", dijo Emilio De Agostini, Head de Experiencias Móviles de Samsung Uruguay.

Son los diseños más delgados y ligeros de la serie Galaxy Z hasta ahora, y combinan un rendimiento de vanguardia con una integración fluida de Galaxy AI Son los diseños más delgados y ligeros de la serie Galaxy Z hasta ahora, y combinan un rendimiento de vanguardia con una integración fluida de Galaxy AI

Evento Samsung
Emilio De Agostini, Director de Experiencias M&oacute;viles de Samsung Uruguay.

Emilio De Agostini, Director de Experiencias Móviles de Samsung Uruguay.

El Galaxy Z Fold7 ofrece un rendimiento excepcional en un diseño más ligero y versátil que nunca, mientras su pantalla desplegable brinda un espacio inmersivo que transforma la productividad y la eficiencia en tu día a día.

Evento Samsung

Para quienes aman la portabilidad, el Galaxy Z Flip7, con una cámara premium y un diseño ultra compacto e icónico, es el plegable ideal. Desde IA por voz intuitiva hasta las mejores capacidades para selfies, el Galaxy Z Flip7 es un compañero de bolsillo creado para una interacción fluida y confiabilidad diaria.

Evento Samsung

Comprando uno de los modelos Galaxy ZFold7, Galaxy Z Flip7 o Galaxy Z Flip7 FE, te llevas un descuento del 30% para adquirir el nuevo Galaxy Watch8. Si decides comprar uno de los modelos Galaxy Watch8, te llevas unos Galaxy Buds Core de regalo.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 11.55.04 AM

Además, la promo de lanzamiento incluye el 10% de descuento al comprar con tarjeta Santander, y 15% de descuento con tarjeta Santander Select, tanto en tiendas Samsung, como en la tienda online.

Evento Samsung
