La nueva marca china que quiere sacudir el mercado uruguayo: Soueast llega con tres SUV y grandes ambiciones

Proveniente del fabricante Chery Holding , Soueast desembarca en el país de la mano de Grupo Sevel, compañía con más de 40 años de trayectoria en la importación y representación de vehículos, con un portafolio que incluye a Fiat, Abarth, Jeep, Dodge, Ram, Mopar, Jetour y Karry.

La firma inicia su operación local enfocada en el competitivo segmento de los SUV, introduciendo tres modelos —S06, S06 PHEV, S07 y S09— pensados para familias modernas, usuarios con vida activa y consumidores que priorizan diseño, eficiencia y tecnología.

Según explicó Martín Cervini, gerente comercial de Grupo Sevel, la llegada de Soueast se enmarca en un proceso de expansión global. “La marca ya está presente en Chile, Perú y recientemente en Paraguay. Hoy hace su lanzamiento en Uruguay y tiene en agenda otros mercados como Argentina”, señaló.

Es una marca que nos vamos a ir acostumbrando a ver en distintos países del mundo

grupo sevel foto tres

Cervini destacó además que Soueast arriba con un portafolio sólido y en crecimiento: “Hoy hablamos de tres modelos, pero ya tenemos en agenda dos más. La fábrica maneja un line-up muy agresivo, con hasta once modelos entre SUV, sedanes y pick-ups. “En conjunto evaluaremos cuáles se adaptan mejor al público uruguayo”, añadió.

Los modelos: del compacto urbano al SUV insignia

S06: desempeño urbano y tecnología inteligente

El Soueast S06, disponible en versión nafta y en variante híbrida enchufable (PHEV), se presenta como un SUV compacto de diseño deportivo y alto equipamiento.

S06 nafta

Motor turbo 1.5 de 157 hp

5 plazas

6 airbags

Pantallas de 9,2” y 15,6’’ con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Cámara 360°

Faros full LED

Llantas de 18’’

Techo solar panorámico

S06 Hybrid (PHEV)

Potencia combinada de 360 hp y 530 Nm

Batería de 19,43 kWh

Llantas de 20’’

Tapizados en eco cuero

Velocidad crucero adaptativa

Cámara 540°

Sistemas ADAS completos

grupo sevel foto seis

S07: la opción familiar con 7 plazas

Pensado para familias, el Soueast S07 ofrece 7 plazas y se comercializa en versiones manual y automática. Incorpora:

6 airbags

Sistema keyless

Control de tracción y estabilidad

Asistencia en pendientes

Amplio sistema multimedia y de conectividad

grupo sevel foto cuatro

S09: el SUV insignia

El tope de gama de la marca es el S09, un SUV de 7 plazas con motor turbo 1.6 y transmisión automática de 7 velocidades. Entre su equipamiento incluye:

Airbags frontales, laterales y de cortina

Pantalla LCD de 10,25’’ y central de 15,6’’

Techo solar panorámico

Baúl con apertura electrónica

Cámara 360°

Carga inalámbrica

Asientos delanteros calefaccionados

Sistemas avanzados de asistencia a la conducción

grupo sevel foto cinco

Precios y garantía

La gama Soueast se comercializa en Uruguay con valores entre USD 29.990 y USD 38.990.

Los modelos S06 (nafta y PHEV) cuentan con una garantía de 7 años o 200.000 km, mientras que los S07 y S09 ofrecen 5 años o 150.000 km.

grupo sevel foto diez

El rol de Grupo Sevel

Para Cervini, el respaldo del grupo ha sido clave para atraer nuevas marcas al país.

“Las marcas de afuera eligen a Grupo Sevel por su trayectoria, por el respaldo y por la buena experiencia en la gestión. Eso le da un impulso adicional para que Soueast se conozca rápidamente”, afirmó.

grupo sevel quince

Con una oferta que combina diseño, conectividad y tecnología de punta, Soueast inicia su recorrido en Uruguay con expectativas altas y un plan de crecimiento sostenido en la región.