La perla de Oriente

Hong Kong es una antigua colonia británica que fue transferida a China en 1997, pero es semiautónoma. Es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo; una urbe conformada por una península y varias islas, que ofrece uno de los skylines más famosos y recordados del planeta. Muchos llegan hasta allí por viaje de negocios o compras, pero se sorprenden al descubrir una región y una metrópolis que impactan desde el primer momento. Los visitantes encuentran una oferta cultural variada y atrapante, un rico patrimonio colonial y una compleja y fascinante mezcla de culturas.

Desde las alturas

Victoria Peak es, para muchos, la cita ineludible de cualquier turista que incluya Hong Kong en sus viajes. No solo por ser una montaña y el punto más alto de la isla (más de 550 metros), sino por ser la zona más exclusiva desde los tiempos de la colonia. Desde allí, se ofrece una vista única de los mejores paisajes urbanos del mundo. Se puede llegar a través de un tranvía con más de 120 años de vida. Desde las alturas, durante el día pueden contemplarse las largas filas de rascacielos, y el paisaje se transforma en tonos rosas, amarillos y naranjas cuando empieza a ponerse el sol. De noche se convierte en un mar de luces brillantes. Para descubrir los detalles en ese mapa de colores lo más aconsejable es acercarse a los miradores de la Peak Tower –un centro comercial y de ocio situado en Victoria Gap–, que cuenta con una plataforma panorámica (Sky Terrace 148), junto a comercios y restaurantes. Otra opción, más cercana y "terrestre", es recorrer a pie o en bicicleta los tres kilómetros y medio de la Peak Circle Walk. Algo más dinámico puede ser subirse al funicular Peak Tram, una experiencia visual única. Los rascacielos pasan delante de las ventanas mientras se asciende. En la Lower Terminus se encuentra la Peak Tram Historical Gallery que rinde tributo al Peak Tram –que funciona desde 1888–, a Hong Kong, su historia y patrimonio.

Tradición milenaria

Precisamente, si el objetivo es intentar conectar con el rico pasado de la región, la mejor opción es visitar el Museo de Historia de Hong Kong (Hong Kong Museum of History). Con un área de 7.000 metros cuadrados, muestra la historia de la ciudad apostando a un intercambio didáctico y entretenido describiendo la cultura popular y su desarrollo histórico durante siglos. Distribuidas en distintas áreas, pueden encontrarse fósiles, rocas, fauna y flora del pasado de Hong Kong, la presencia y los vestigios de las dinastías, los detalles de la guerra del Opio y la cesión de Hong Kong, el nacimiento y los primeros pasos de la ciudad, la ocupación japonesa y, finalmente, la gran metrópolis moderna.

El monasterio Po Lin, por su parte, es el templo budista más importante de Hong Kong. Se ubica en Ngong Ping, la parte más elevada de la isla de Lantau, a la que se puede acceder en autobús o por el teleférico Ngong Ping 360. Durante los 25 minutos que demora la subida a la cima de la montaña es posible disfrutar de una majestuosa vista del mar, la ciudad y las montañas. Fue fundado por unos monjes en 1906 y comprende, además del templo, las casas de los monjes y un restaurante vegetariano.

En el edificio religioso se encuentran tres estatuas de Buda que representan el pasado, el presente y el futuro y, junto a ellas, numerosas inscripciones budistas. En algunas oportunidades se pueden llegar a ver a los monjes durante su oficio. También hay varias tiendas para comprar incienso. Junto a ellas hay quemadores de incienso con una variopinta variedad de formas y tamaños. Allí los fieles –y los miles de turistas que se suman– dejan su ofrenda de inciensos. El paseo por el monasterio suele terminar con la visita al Gran Buda (Tian Tan).

Disney y Madame Tussauds

Hong Kong Disneyland es un punto irresistible si se viaja en plan familiar. Porque se trata de toda la magia, los juegos y los personajes de Disney instalados en tierras asiáticas. Podrá verse a sus legendarias princesas –y las niñas podrán disfrazarse como ellas– o recorrer en forma real los cuentos más populares de Disney –desde El libro de la selva hasta Aladdín–. Entre las mayores atracciones que ofrece el parque se destaca Iron Man Experience, con el Hall of Mobility que desafía la gravedad. A eso se suma un recorrido por el mundo galáctico de Star Wars, que permite interactuar con sus personajes tradicionales. Desde Chewbacca hasta R2-D2 , además de probar suerte, con traje y casco incluidos, como piloto rebelde. En Jedi Training - Trials of the Temple, adaptado exclusivamente para Hong Kong Disneyland, los aprendices jóvenes serán reclutados, se pondrán sus túnicas jedi y se podrán sumar a sesiones de entrenamientos secretos con los maestros jedi. En el Disney Explorers Lodge se podrá encontrar la pausa y el descanso, en un alojamiento exótico, con habitaciones cuyos muebles refieren a las cuatro áreas geográficas (Asia, Oceanía, América del Sur y África ). Allí se dispone de cocina internacional de todos los continentes y una gran piscina al aire libre.