América Latina invierte la mitad de lo necesario en salud: la advertencia más contundente de Roche en Uruguay

En su visita a Montevideo, Rolf Hoenger , máximo responsable de Roche Pharma para América Latina, dejó un mensaje contundente: la salud debe ser gestionada como una inversión estratégica y no como un gasto , especialmente en un continente donde el envejecimiento y el avance de las enfermedades crónicas presionan cada vez más a los sistemas públicos.

“En América Latina invertimos , en promedio, 3,8% del PIB en salud . La OMS recomienda al menos 6% . Ese gap se traslada al bolsillo de las personas y genera inequidades profundas: quienes no pueden pagar , enferman, abandonan tratamientos o caen en la pobreza ”, aseguró Hoenger en diálogo con El Observador. La región, dijo, enfrenta la misma transición epidemiológica que el resto del mundo, pero con menos recursos y menor formalidad laboral para sostener los sistemas contributivos.

Hoenger destacó que Uruguay “está adelante en la curva” regional, tanto por inversión pública como por estabilidad institucional. Con un gasto equivalente al 6,32% del PIB, el país supera la recomendación de la OPS y figura entre los que mejor protegen financieramente a su población.

Sin embargo, advirtió que el futuro plantea tensiones ineludibles: "Uruguay tiene una estructura demográfica mucho más parecida a Europa. Para 2070, un 30% de la población tendrá más de 60 años. Ese envejecimiento , junto con el aumento del cáncer, las enfermedades cardiovasculares y neurológicas, va a exigir más innovación y más eficiencia”.

Según un estudio del Instituto WIFOR que Roche presentó en Montevideo, solo cuatro patologías —cáncer de mama, esclerosis múltiple y enfermedades de la retina— generaron entre 2017 y 2023 una pérdida de productividad superior a US$ 1.270 millones, equivalente al 28,5% del gasto público en salud de todo un año.

Cuando no se invierte, la economía pierde. Cuando se invierte inteligentemente, el retorno es concreto: por cada dólar, la economía recibe entre dos y cuatro

foto uno roche uruguay Rolf Hoenger.

Descentralizar para acercar la salud

La carga geográfica también es un obstáculo silencioso. En América Latina, más de 55 millones de personas deben viajar más de 30 minutos para acceder a un centro de salud; en muchos casos, varias horas.

Hoenger puso el tema en términos humanos. “Un paciente que vive a tres horas de la capital pierde el día entero para recibir una infusión de pocas horas", mencionó. "Con las nuevas formulaciones subcutáneas, ese tratamiento puede darse en 10 minutos en un centro de proximidad. Es más calidad de vida y menos congestión hospitalaria”, añadió.

Ese modelo —llevar tratamientos fuera del hospital y apoyarse en tecnología, telesalud y mejor gestión de datos— es, según Roche, una de las claves para sostener los sistemas sanitarios.

Además de las terapias subcutáneas, el especialista apuntó a la inteligencia artificial (IA) aplicada al diagnóstico como otra herramienta capaz de liberar capacidad en los sistemas. “Hoy una mamografía puede demorarse 120 días para ser leída. Con IA, se prioriza lo sospechoso y el radiólogo puede enfocarse donde importa, detectando antes y mejor”, indicó.

Si bien Uruguay cuenta con un ecosistema regulatorio estable, Hoenger señaló que menos del 10% de las innovaciones que se lanzan en el mundo llegan al país en tiempos óptimos. Reducir esa brecha, expresó, es esencial para sostener la calidad del sistema.

“Traemos innovación, pero también datos para demostrar que son inversiones socioeconómicamente positivas. Los ministerios de Salud necesitan argumentos para discutir con los ministerios de Finanzas”, sostuvo.

Un compromiso de largo plazo

Roche tiene casi 80 años de presencia en nuestro país y mantiene dos centros regionales clave: el regulatorio y el logístico para América Latina. “Uruguay es estratégico por su estabilidad y por su talento”, afirmó Hoenger, quien aseguró que la compañía busca trabajar con autoridades y prestadores para “cerrar la brecha entre aprobación y acceso efectivo”.

Su mensaje final fue económico antes que farmacéutico:

Invertir en salud es la decisión más racional para asegurar el futuro de un país. La prosperidad depende de que la población pueda vivir, trabajar y cuidar a su familia. No podemos permitirnos el costo de la inacción