La revolución digital que llegó a las peluquerías y nadie vio venir: de qué se trata

En una alianza inédita a nivel mundial, L’Oréal División Productos Profesionales, líder global en cosmética y belleza profesional, y Scanntech , referente latinoamericano en tecnología e innovación para el retail, presentan oficialmente SalonMax Pro , una solución integral que redefine la forma en que las peluquerías gestionan, crecen y se conectan con sus clientes.

El lanzamiento mundial se realizó en Opta Coliving de Punta Carretas, en un evento exclusivo que marcó un hito para la industria de las peluquerías en Uruguay. De esta forma, es el primer país del mundo en ser sede del prototipo de esta innovadora herramienta.

SalonMax Pro combina la expertise global de L’Oréal División Productos Profesionales en el mundo de la belleza profesional con la tecnología avanzada de Scanntech, líder en soluciones digitales para puntos de venta. El resultado es un sistema único, moderno y totalmente adaptado a las necesidades del sector.

Agenda online: gestión inteligente de horarios, turnos y disponibilidad de estilistas.

Gestión del equipo: asignación de servicios por profesional, tipo de atención y duración.

Panel de control: estadísticas en tiempo real de desempeño, ingresos y flujo de clientes.

“Con SalonMax Pro estamos llevando la tecnología al corazón de la belleza profesional. Es una herramienta creada para ayudar a los salones a organizarse mejor, optimizar su tiempo y ofrecer experiencias únicas a sus clientes. Conocimos en profundidad las necesidades del sector y desarrollamos una solución a medida para que cada peluquería pueda maximizar sus ventas y rentabilidad. Una herramienta simple, eficiente y potente para controlar y monitorear el negocio en un solo lugar”, destacaron Verónica Méndez, Directora de División Productos Profesionales de L’Oréal, y Verónica Bustamante, Gerenta General de Scanntech.

loreal_salonmaxpro_139 (1) Verónica Méndez, Directora de División Productos Profesionales de L’Oréal.

segunda scantech Verónica Bustamante, Gerenta General de Scanntech.

Este lanzamiento marca un punto de inflexión en el rubro de la belleza: una plataforma que impulsa la digitalización, eficiencia y fidelización de clientes, respaldada por dos potencias mundiales.