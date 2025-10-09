La revolución laboral llega desde Uruguay: cómo crear agentes de IA sin programar

La automatización impulsada por inteligencia artificial (IA) está transformando profundamente la manera de trabajar. Uruguay ya tiene su respuesta a este desafío: Agentes de IA en Acción , una academia creada por dos emprendedores uruguayos que enseña, de forma gratuita, a diseñar y comercializar soluciones de automatización con agentes de IA. Más de 3.400 alumnos de todo el mundo ya se formaron en esta innovadora propuesta.

Según IDC, la inversión mundial en soluciones de inteligencia artificial alcanzaría los US$ 307.000 millones en 2025 y escalaría a US$ 632.000 millones en 2028 . Esta tendencia ya impacta con fuerza en las empresas de América Latina, que reconocen la necesidad de adaptarse a esta nueva realidad.

En línea con un nuevo paradigma global, las empresas invierten de manera sostenida en inteligencia artificial. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), más del 40% de las compañías en la región están adoptando soluciones de IA para mejorar la productividad, automatizar tareas repetitivas y optimizar la atención al cliente , con presupuestos en expansión y una creciente brecha de habilidades que impulsa la reconversión laboral. Por su parte, Gartner anticipa que para fines de 2025 más del 50% de las interacciones con clientes se realizarán a través de asistentes digitales , generando un impacto significativo en la empleabilidad y la productividad.

Esta revolución tecnológica plantea un reto evidente: ¿quiénes construirán estos agentes y los implementarán en las empresas?

Formación gratuita con sello uruguayo: comunidad, práctica y acompañamiento

Las empresas buscan personas capaces de diseñar, implementar y mantener soluciones inteligentes; los perfiles que combinen creatividad, pensamiento lógico y una orientación a la tecnología tienen hoy más oportunidades que nunca.

Así es como surge Agentes de IA en Acción, una propuesta educativa creada por Nicolas y Damián dos emprendedores uruguayos y fundadores de Pymbú, una agencia especializada en automatizaciones con IA.

Agentes de IA en acción ya formó a más de 3.400 alumnos de todo el mundo en la creación y venta de soluciones de automatización con Agentes de IA con la plataforma n8n. Su propuesta combina módulos técnicos y comerciales, desafíos prácticos, clases en vivo semanales y una comunidad donde los estudiantes comparten avances, reciben feedback de expertos, encuentran pares para proyectos y acceden a oportunidades laborales.

Ese espacio colaborativo reduce la fricción típica del aprendizaje técnico: acorta la curva, estandariza buenas prácticas y acelera los primeros casos de éxito. (La academia también ofrece una modalidad avanzada con acompañamiento intensivo y certificación digital).

“Nuestra misión es democratizar habilidades de automatización con agentes de IA, ayudando a que más profesionales y pymes capturen valor real —productividad, menores costos, mejor servicio— sin necesidad de programar”, afirmó Damián Fiorito, CEO y fundador.

La plataforma aspira a convertirse en la mayor academia hispana de soluciones de automatización con IA. Con un enfoque práctico, una comunidad activa, propone una ruta clara para que profesionales y emprendedores se conviertan en protagonistas de la revolución de los agentes de IA.

¿Qué son los agentes de IA?

Los agentes de IA son sistemas que integran datos, toman decisiones y ejecutan acciones en múltiples herramientas: desde actualizar un CRM, emitir una factura, consolidar reportes, programar citas, gestionar tickets, sincronizar datos con CRMs hasta atender clientes 24/7 de forma inteligente. En resumen se dedican a resolver procesos de negocio de punta a punta.

Según datos de consultoras tecnológicas, la adopción de estos agentes permitirá reducir sustancialmente los tiempos de facturación y cobro y aumentar la productividad de equipos administrativos en 35 %. Además, la IA agéntica contribuirá entre 6,1 y 7,9 billones de dólares al valor económico anual y podría añadir hasta 15 % al PIB mundial en la próxima década.

Herramientas no-code: la puerta de entrada al mundo de los agentes

Dentro de las características destacadas de los agentes de IA es que pueden construirse con herramientas no code, lo que permite a personas sin experiencia en programación crear soluciones de alto valor. El reto principal es comprender los procesos de negocio, definir claramente el problema y diseñar flujos eficientes; la complejidad técnica la gestionan plataformas (orquestadores como n8n) que automatizan la ejecución de acciones y las conexión entre servicios.

Cómo sumarse a Agentes de IA en Acción

La versión gratuita de la academia está pensada para quienes se sienten cómodos usando tecnología y quieren dar sus primeros pasos en el mundo de los agentes de IA, ya sea para incorporar nuevas habilidades cómo profesional, sumar servicios de valor a su empresa, automatizar procesos de su negocio o incluso reconvertirse laboralmente.

Incluye los conceptos básicos para crear agentes, instalar las herramientas necesarias y comenzar a automatizar procesos. Los interesados pueden registrarse aquí y seguir la ruta de aprendizaje.

El trabajo no desaparece, evoluciona

“ Las personas que aprendan a crear e implementar agentes de IA que generen eficiencia y valor a las empresas serán las que lideren la próxima etapa del mercado laboral”, concluyó Fiorito.