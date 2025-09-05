Dólar
La "Selección Inspiración" pone en el centro de la cancha un mensaje histórico: #YoPrefieroAgua

La Celeste salió al campo junto a la “Selección Inspiración” del movimiento #YoPrefieroAgua, y la emoción se sintió en cada rincón del ícono del fútbol mundial

5 de septiembre 2025 - 10:22hs
salus foto seis eliminatorias mundial

Niños y niñas de distintos puntos del país entraron a la cancha del Estadio Centenario, motivados no solo por su amor por el fútbol, sino también por su compromiso con un mensaje que nos inspira y une: #YoPrefieroAgua.

salus foto uno partido eliminatorias

Estos pequeños protagonistas fueron convocados no por su talento deportivo, sino por su capacidad de impactar fuera de la cancha promoviendo tomar lo mejor. “Y si me falta motivación, los más chicos son mi inspiración”. La canción del movimiento reconoce a los niños como fuente de inspiración, y esta acción fue la manera de celebrarlos.

salus fotos dos partido mundial eliminatorias

Para los integrantes de la “Selección Inspiración”, fue un premio inolvidable y también un símbolo: así como el fútbol nos une como país, la energía y motivación de los más chicos nos marca un camino hacia un futuro donde el agua y los hábitos saludables son clave para una vida mejor.

salus foto mundial eliminatorias cuatro

La noche fue completa: la Celeste aseguró su lugar en el Mundial y, fuera de la cancha, transmitió un mensaje de salud que alcanzó a todos. Así, Salus, el agua de la Celeste, reforzó la visibilidad de #YoPrefieroAgua, un movimiento que busca consolidar la hidratación como un hábito diario con impacto en la vida de todos los uruguayos.

salus fotos mundial cinco eliminatorias

