La Tahona atrae inversión extranjera, de la mano de Balanz Uruguay

La emisión de un total de US$ 40 millones emitidos por La Tahona ahora tendrá su próxima colocación, enfocada en inversores residentes y no residentes, que operen a través de cuentas en el exterior. Esta operación, liderada por Balanz Uruguay , firma que cotiza en la Bolsa de Valores de Montevideo, busca atraer capital global y visibilizar al país como un destino estratégico de inversión y confianza.

A través de Balanz Uruguay, inversores con cuenta en el exterior podrán participar del instrumento emitido bajo el esquema de Obligaciones Negociables. No solo se trata de financiar un proyecto dentro del país, es una oportunidad concreta para invertir desde el exterior en un emprendimiento uruguayo con respaldo y estructura internacional.

Los instrumentos de esta Obligación Negociable se ofrecen con una tasa de 8.25% anual, con amortización del 50% en 2030 y 50% en 2031. Entre las garantías que respaldan la emisión se incluye un fideicomiso compuesto por inmuebles y créditos derivados de la venta de propiedades. La fortaleza de las garantías radica en la ponderación de los activos, lo cual brinda confianza a los inversores.

Uruguay continúa posicionándose como uno de los países más seguros y competitivos de Latinoamérica para la inversión extranjera. De hecho, el Índice Global de Oportunidad 2025 (GOI), lo ubicó como el segundo destino regional con mejores oportunidades dentro del sector. Por su parte, expertos destacan su estabilidad, marco jurídico sólido y clima institucional favorable, fundamentales para atraer capital externo.

El rol de Balanz Uruguay: promotor clave

La operación de La Tahona es parte de la estrategia de Balanz como referente en inversión internacional, impulsado por su presencia regulada en mercados como Reino Unido, Estados Unidos, Panamá, Argentina y Uruguay. Con más de 20 años de trayectoria, Balanz gestiona activos por más de USD 10 mil millones (AUM), cuenta con más de 1.500 colaboradores y ofrece asesoría financiera profesional y global.

“La Tahona es un desarrollador líder en Uruguay. El grupo ha tenido una gran evolución en los últimos años. Desde Balanz, apoyamos con convicción el crecimiento de La Tahona en cuanto a calidad y cantidad, con proyectos referentes en el rubro de real estate en la región", comentó Juan José Varela, CEO de Balanz Uruguay.

Juan Jose Varela Balanz Juan José Varela, CEO de Balanz Uruguay.

“Desde La Tahona estamos muy entusiasmados de reabrir esta oportunidad de inversión junto a un socio como Balanz. Esta alianza refleja la confianza que despierta nuestro modelo de desarrollo y la solidez del trabajo que venimos realizando hace más de tres décadas", Por otra subrayó Leandro Añón, Director de La Tahona.

"Creemos firmemente en seguir impulsando proyectos que integren calidad de vida, sustentabilidad e impacto positivo en el entorno, y esta nueva etapa nos permite seguir avanzando con ese compromiso"

Leandro Añon - La Tahona Leandro Añón, Director de La Tahona.

