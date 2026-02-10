La vuelta a clases marca el comienzo de un nuevo ciclo para estudiantes y familias: la propuesta de Mosca para acompañar ese regreso

La vuelta a clases es el comienzo de una gran aventura que moviliza a niñas, niños y adolescentes en un movimiento colectivo donde un país entero se vuelve a poner en marcha. Vuelven los estudiantes, pero también vuelven quienes educan, quienes cuidan, quienes preparan mochilas y quienes hacen posible cada día de esta etapa tan importante.

Bajo el concepto, “En la vuelta a clases, volvemos todos” , Mosca lanzó su propuesta comercial 2026 junto una campaña de comunicación que refuerza su compromiso de ser el gran aliado de toda la comunidad. La marca presenta una oferta de productos que combina exclusividad, variedad, diseño y calidad, con soluciones prácticas pensadas para cada familia y cada estilo de vida.

Año a año la propuesta de Mosca se destaca por su amplitud, diferencial y cercanía que se refleja en sus 27 puntos de venta y su canal on-line mosca.uy . A las marcas tradicionales y referentes del rubro como Faber Castell y Acrilex, se suma un fuerte desarrollo de marcas propias y productos de diseños únicos , pensados para combinar funcionalidad, estética y accesibilidad. Líneas como Tabaré, Caballito, Neox, Royal y Da Vinci reflejan ese trabajo constante de innovación, con productos que acompañan el aprendizaje, fomentan la creatividad y elevan la experiencia en el aula y en el hogar.

Dentro de sus novedades, se destaca la nueva colección de cuadernolas Caballito , una propuesta de más de 80 diseños propios, variados y vanguardista con una excelente relación precio–calidad. También se suma la línea Da Vinci Kids , con materiales artísticos como pinturas de dedo, témperas y crayones ergonómicos pensados para el desarrollo motriz y creativo. La renovación de la línea Río , enfocada en hidratación y merienda, con nuevos colores de tendencia, productos certificados y libres de BPA, mantienen un sólido crecimiento año a año. La marca de mochilas Moorbags que tiene un crecimiento sostenido del 20% y es la elegida por muchos estudiantes, también se renueva y en esta vuelta a clases incorpora luncheras y totebags que se suman a la oferta de valijas y accesorios.

En lo que refiere a la enorme propuesta de productos de personajes exclusivos que marcan tendencia y Mosca ofrece durante todo el año en diferentes formatos, se presentan como los elegidos de la vuelta a clases 2026: Lilo & Stitch, Spidey, Margarita, Princesas Disney, PlayStation, así como las Guerreras K-Pop, Zootopia 2, Frozen, La Granja de Zenón, Gabby’s Dollhouse, Paw Patrol, Bluey, Mario Bros. y Pokémon.

Para quienes prefieren hacer la compra desde su casa, el canal digital mosca.com.uy permite a los clientes comprar de forma virtual y en tres simples pasos las listas de materiales escolares prontas tal como las solicita cada colegio, ya que el sitio web se encuentran disponibles las listas de más de 100 instituciones educativas de Uruguay. El proceso es simple e intuitivo: se debe elegir la institución y el nivel, editar la lista según las necesidades y hacer click en comprar. Cada cliente puede elegir si quiere recibir todo en la puerta de su casa, retirar en tiendas Mosca o levantar de un centro de pick up UES.

En lo que refiere a libros de texto, Mosca cuenta con la oferta integral en inglés y español, trabajando con todas las editoriales sugeridas por los colegios, para facilitar la compra en un solo lugar.

Durante todo el mes de febrero hasta el 1º de marzo, Mosca ofrece hasta 25% de descuento con tarjetas de crédito y débito Itaú en todos sus productos. A su vez, este año se realiza un 10% de descuento en las listas escolares de los colegios publicados en mosca.com.uy con todos los medios de pago. Además, quienes sean parte del programa de fidelidad de Mosca: HOY Club de Beneficios podrán utilizar los puntos acumulados como forma de pago donde 1 punto = $1 y si aún no son socios podrán aprovechar esta oportunidad para sumarse, acumular puntos en las próximas compras y acceder a beneficios especiales, descuentos y contenido exclusivo durante todo el año.