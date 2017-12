Larrañaga acusó a Lacalle Pou de afectar la unidad del partido

El senador Jorge Larrañaga (Juntos) entiende que "la estrategia" que desarrolla su rival en la interna, el senador Luis Lacalle Pou (Todos), "afecta la unidad del partido" en un momento donde los blancos deben posicionarse como "la esperanza".

"No se crece desde la antropofagia interna sino que se crece con la voluntad expresa de conformar sectores políticos fuertes porque cada vez que el Partido Nacional tuvo sectores políticos fuertes hubo un partido grande", afirmó Larrañaga.

Entrevistado este viernes en el programa Pisando Fuerte de Metropolis FM, Larrañaga dijo que ya había alertado de esa situación y que incluso se lo señaló personalmente a Lacallle Pou.



"Lo digo en el mejor de los tonos, la estrategia del sector del doctor Lacalle Pou afecta la unidad del partido" y eso es preocupante porque "toda vez que el lacallismo fue grande tuvimos un partido chico", afirmó el líder de Alianza Nacional.

Las declaraciones de Larrañaga ocurren luego de lo sucedido en el departamento de Artigas donde el intendente Pablo Caram rompió con Alianza y anunció su apoyo a Lacalle Pou.

Eso hizo además que Alianza se dividiera en ese departamento ya que el diputado Mario Ayala y buena parte de la dirigencia, continúa respaldando a Larrañaga.

El senador Larrañaga afirmó también que se le "está faltando el respeto" al no reconocérsele los esfuerzos que hizo por la unidad.

"He practicado la unidad partidaria desde el peor ángulo en que se puede impulsar esa unidad que es desde la derrota. Tengo derecho a decir estas cosas" acotó.

"De todo esto conversé con Lacalle Pou. Le dije que me parece un error todo esto. Me parece que tengo credenciales suficientes luego de haber apoyado en dos instancias la fórmula del partido desde la posición de haber perdido, luego de haber hecho enormes sacrificios, no merezco que se insista con una estrategia soberbia y equivocada porque se prioriza crecer desde adentro y no agrandando el partido desde afuera. Es una estrategia de debilitamiento interno que no creo que sea la más adecuada en el momento en que el partido tiene que desplegar toda una estrategia para ser esperanza", dijo Larrañaga en Metropolis FM.

Fuente: