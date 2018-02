El senador nacionalista Jorge Larrañaga afirmó este lunes que apoyará la recolección de firmas impedir impuestos en las jubilaciones y pasividades. Entrevistado en el programa Claves Políticas de Nuevo Siglo, el líder de Alianza Nacional indicó que considera una "injusticia meterle impuestos a las jubilaciones y pensiones". "Nosotros seguramente vamos a apoyar también una instancia de recolección de firmas en ese sentido porque nos parece que es de justicia", dijo en la entrevista.





El 3 de julio se lanzó la campaña de recolección de firmas para un plebiscito con ese propósito en el Ateneo de Montevideo, impulsado por Huber Díaz y Carlos Sarthou . Lo que se pretende con ese recurso es que se eliminen los impuestos de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), la Contribución de jubilados y pensionistas bancarios y propone que se agregue al artículo 67 de la Constitución: "Las pasividades, las pensiones, y en general todo tipo de prestaciones de seguridad social, servidas por el BPS, o entidades estatales, paraestatales o privadas, no podrán ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza, ni ser objeto de detracciones, descuentos, o prestaciones de cualquier tipo, salvo las obligatorias alimentarias, de salud o las que consienta su titular".

Larrañaga claves politicas

Inclusión financiera Larrañaga dijo además que le resulta "paradójico" que un gobierno progresista, como el del Frente Amplio , haya hecho de la inclusión financiera "una suerte de bandera programática". El líder del sector Alianza Nacional sostuvo en el programa Claves Políticas de Nuevo Siglo que va a firmar si se organiza una junta de firmas para convocar a un plebiscito para flexibilizar la ley.





"Me parece que la ley se hizo compulsiva, obligatoria, cuando el sistema no estaba preparado en el interior y en algunos barrios de Montevideo, donde la inclusión financiera no se puede llevar adelante", señaló. En ese sentido, consideró que esta ley determina que la gente sea "rehén" del sistema financiero.





El político dijo que está de acuerdo con que se modifique la ley, por lo que entiende los movimientos ciudadanos que piden un plebiscito. El senador nacionalista Luis Lacalle Pou afirmó este sábado que él también apoyará una consulta popular









Larrañaga sostuvo que él va a firmar como "expresión de descontento", aunque después no se logre convocar a un plebiscito. "Lo concreto es que va a terminar esto en un proceso donde va a haber que modificar la ley por la fuerza de los hechos", consideró.













