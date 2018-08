Larrañaga: "Hay que empezar a gobernar antes de ganar"

¿Después que anunció su postulación recibió alguna llamada de los intentendes?.

He conversado con muchos de ellos, por no decir con todos. Conversaciones telefónicas y en forma directa.





¿Luis Lacalle Pou le llamó?

Tuvimos alguna conversación. Aparte nos encontramos en el Senado, en la bancada y hemos tenido alguna conversación mano a mano.





¿En esa conversación mano a mano, de qué hablaron?

Se habla sobre situaciones que se dan sabiendo con claridad que nuestras candidaturas van a ir hasta la próxima instancia de la elección. Fui claro cuando expresé en forma pública que el que gana gana. Esa posición la sostuve en 2004, 2009 y 2014. Yo voy a procurar ganar la próxima elección pero no estoy de acuerdo, si no se sacan los porcentajes establecidos en la Constitución, con buscar la unión de varias candidaturas chicas para ganarle a una que tenga predominio.





Dice que el que tenga más votos será el ganador sin importar que diferencia le saque a los demás.

Para las internas , la disposición marca que el que gana tiene que tener 50% más uno o tener 40% con 10 puntos de diferencia. Lo que digo es que si alguien saca el 37%, por más legítimo que sea ir a la Convención, el más votado es el ganador.





¿Esa es su idea?.

Lo que lógicamente será objeto de la Convención es la candidatura a la vice.





Ahora se le ve retomando un contacto directo con la gente.

Es un contacto que nunca perdí en mi vida política pero en este caso debe ser un fuerte diferencial. Me parece tremendamente importante y con toda franqueza le digo que me siento más cómodo, más suelto, más alegre y me retroalimenta mucho estar con los ciudadanos.





¿Quiere que la oposición empiece a cerrar filas ahora?

Hay que empezar a gobernar antes de ganar. Esto significa procurar entendimientos sobre cuatro o cinco temas relevantes para el país, con los partidos de la oposición . En lo que queda de este año y los primeros meses de 2018 se debe cerrar esta etapa. No es serio presentarse con acuerdos 30 días antes de la elección.





En esta nueva etapa, usted que siempre tendió puentes, ¿va a ser más duro con el gobierno?

El gobierno escogió la relación que tiene con la oposición. Y lamentablemente ha sido la de no dialogar. Toda vez que pretendió algún tipo de diálogo no arribó a respuestas contundentes. Un ejemplo es el diálogo sobre seguridad.





Ahí algunos puntos se acordaron.

Muy pocos. Entonces el gobierno al tener mayoría parlamentaria, lamentablemente ha flechado la cancha en el camino del diálogo entre gobierno y oposición. Por más esfuerzos que se hagan es muy difícil ese relacionamiento. Además el gobierno no tiene un representante del presidente en el Parlamento.





¿Debería ser el vicepresidente Raúl Sendic?

O cualquiera. Uno sabía, cuando Jorge Batlle era presidente, que podía hablar con Alejandro Atchugarry o con José Amorín. En los gobiernos de Lacalle o Sanguinetti también se sabía con quien hablar. Mientras que las características que tuvieron los gobiernos del Frente y fundamentalmente los dos gobiernos del actual presidente , es que no hay un interlocutor que lo represente a Vázquez.





